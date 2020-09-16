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【TikTok拆骨】甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」　美國將作出國家安全審查建議（第七版）

即市財經 09:00 2020/09/16

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甲骨文正式落實欲與TikTok母公司字節跳動組成「技術合作夥伴」。直到9月15日，CNBC旗下財經節目主持人Jim Cramer指出美國總統特朗普政府快將批准是次合作後，CNBC再引述消息人士指政府對合作方式之決定將快出爐。

字節跳動（ByteDance）拆售TikTok美國業務限期臨近，路透引述知情人士報道微軟（美：MSFT）收購TikTok之舉遭拒絕後，甲骨文（美：ORCL）正式落實欲與TikTok母公司字節跳動組成「技術合作夥伴」。最新報道指，審查相關交易事宜的美國國家安全小組，將於美國時間周二下午舉行會議，以決定向美國總統特朗普建議批准還是否決這項交易。

特朗普表示，聽說TikTok「非常接近」達成交易，並補充將查看TikTok與甲骨文合併的提案，又稱讚贊甲骨文董事長Larry Ellison，表示非常敬重他，指他是個了不起的人。

報道引述知情人士稱，甲骨文的提議中並沒有關於向美國政府付款的內容，甲骨文將嘗試以承諾通過創造2萬個新職位以贏得同意。

15日，CNBC旗下財經節目主持人Jim Cramer指出美國總統特朗普政府快將批准是次合作後，CNBC再引述消息人士指政府對合作方式之決定將於今日出爐。

事實上，在中美關係惡劣下，外界原預期美國公司將收購TikTok，惟最終卻僅達成「技術合作夥伴」共識，令市場略感意外。

姆欽：TikTok最後交易限期為9月20日　本周將審查甲骨文與TikTok交易

美國財長姆欽其後接受外媒訪問時指出，美國外資投資委員會審視過後，將會把是次甲骨文與TikTok母公司字節跳動之交易建議交予美國總統特朗普再審視。是次交易截止日期為9月20日。甲骨文昨日（14日）開市不久即宣布暫時停牌，停牌前漲逾4%，報59.44美元。

此前據中國國營英文電視台CGTN引述消息指，字節跳動不會出售Tiktok美國業務予微軟及甲骨文公司，亦不會提供源代碼（source code）給任何美國買家。

消息指，甲骨文將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。

微軟於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。微軟指，相信其收購提議對TikTok的用戶有利，同時也能保護國家安全利益。

早前有報道指字節跳動正在與甲骨文進行獨家談判 。外電引述知情人士透露，最近幾天甲骨文洽購TikTok美國業務的談判加緊，表明甲骨文於收購上佔據上風。其中一位人士表示，未來幾天可能會作出決定，雙方早期報價將TikTok美國業務估值於約250億美元，不過那是在中國頒布新規限制科技出口前，而且條款也可能已經改變。

另外，有報道指，字節跳動不會向任何美國買家交出算法源代碼，但TikTok美國技術團隊可以開發新算法。字節跳動已經通知美國監管部門及潛在買家相關決定。

（第二版更新甲骨文相關內容，第三版更新傳字節跳動不出售TikTok美國業務內容，第四版更新微軟、甲骨文公司股價，第五版更新甲骨文盤中停牌，第六版更新美國財長姆欽回應，第七版新增合作或獲批之消息）

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責任編輯︰梁浩碩

美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 收購 抖音 字節跳動

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