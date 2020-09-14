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【TikTok拆骨】微軟入股告吹　甲骨文傳跑出、僅為TikTok「合作夥伴」盤前股價升15%（第四版）

即市財經 16:05 2020/09/14

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微軟承認，字節跳動已拒絕微軟收購TikTok美國業務，甲骨文傳為新買家

字節跳動（ByteDance）拆售TikTok美國業務限期臨近，路透引述知情人士報道，字節跳動將出售TikTok美國業務予甲骨文公司（美︰ORCL），交易將要先獲得美國及中國政府批准。另外，微軟（Microsoft，美︰MSFT）表示，字節跳動已拒絕微軟對TikTok美國業務的收購。據中國國營英文電視台CGTN引述消息指，字節跳動不會出售Tiktok美國業務予微軟及甲骨文公司，亦不會提供源代碼（source code）給任何美國買家。

有知情人士又指，甲骨文將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。

微軟於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。微軟指，相信其收購提議對TikTok的用戶有利，同時也能保護國家安全利益。

TikTok美國業務交易漸明朗，甲骨文公司美股股價盤前大升15%，暫報64.8美元，微軟盤前微跌0.2%，暫報203.7美元。

早前有報道指字節跳動正在與甲骨文進行獨家談判 。外電引述知情人士透露，最近幾天甲骨文洽購TikTok美國業務的談判加緊，表明甲骨文於收購上佔據上風。其中一位人士表示，未來幾天可能會作出決定，雙方早期報價將TikTok美國業務估值於約250億美元，不過那是在中國頒布新規限制科技出口前，而且條款也可能已經改變。

另外，有報道指，字節跳動不會向任何美國買家交出算法源代碼，但TikTok美國技術團隊可以開發新算法。字節跳動已經通知美國監管部門及潛在買家相關決定。

（第二版更新甲骨文相關內容，第三版更新傳字節跳動不出售TikTok美國業務內容，第四版更新微軟、甲骨文公司股價）

相關文章：

【TikTok拆骨】TikTok傳決定不出售核心算法 否則不會拆售美國業務

路透：中國寧願把TikTok美國關閉　也不願強制出售

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責任編輯︰梁浩碩

美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 收購 抖音 字節跳動
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