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道指上周五升131點　港股ADR跌129點

即市財經 07:38 2020/09/14

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道指上周五升131點　港股ADR跌129點

道指上周五升131點
美股上周五個別發展，美國消費物價連升3個月，反映經濟開始逐步走出疫情陰霾，支持道指表現，道指收報276645點，升131點或0.5%；標指收報3340點，升1點；科技股續乏力，納指先升後跌，收報10853點，跌66點或0.6%。

港股ADR跌129點
港股ADR收報24374點，跌129點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.04元，跌0.21元或近0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報513元，跌3元或近0.6%。恒指夜期收市跌122點，收報24332點，低水171點。

紐約期油靠穩微升
市場仍憂慮新冠肺炎疫情影響經濟，拖累原油需求，油價個別發展，紐約期油靠穩，收報37.33美元，微升3美仙或近0.1%。布蘭特期油收報39.83美元，跌0.23美元或0.6%，

美滙指數偏軟
美國8月消費物價指數表現勝預期，惟對美元影響不大，美滙指數偏軟，最新報93.29。歐元兌美元報1.184；美元兌日圓報106.14。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金跌0.8%
金價向下，紐約期金收報1947.9美元，跌16.4美元或0.8%。現貨金於1942美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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