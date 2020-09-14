【新股IPO】一起教育擬明年上市  傳今年融資後估值逾30億美元

內地綫上教育一起教育科技傳計劃明年來港上市，目前正接觸券商籌備有關上市工作，此將是繼新東方在綫（01797）之後，第二間登陸港股市場的在綫教育公司。不過對於上市傳聞，公司表示不予置評。

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一起教育先通過教輔應用進入中小學，積累潛在用戶，再通過K12網課變現。據指，其獲取客戶成本低於行業平均水平。

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據學校網站介紹，一起教育創辦於2011年，2020年約有5,300萬學生、270萬在校教師和2,740萬家長使用公司的業務，產品覆蓋超過15萬所學校。

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另一方面，一起教育在今年完成了一輪融資，融資額為20億元人民幣。此輪融資後，公司估值超過30億美元。

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記者：張以正