【TikTok拆骨】TikTok傳決定不出售核心算法 否則不會拆售美國業務

▲ TikTok據報拆售美國業務將不會包含算法，否則交易不會進行。

字節跳動（ByteDance）拆售TikTok美國業務限期臨近，《南華早報》引述消息人士報道，字節跳動將不會出售或轉讓TikTok背後的算法，「汽車可以出售，但引擎不可以。」消息人士指，字節跳動不會向任何美國買家交出算法源代碼，但TikTok美國技術團隊可以開發新算法。字節跳動已經通知美國監管部門及潛在買家相關決定。

若美國總統特朗普拒絕該條件，TikTok將不會拆售，美國TikTok用戶在周二（9月15日）的收購期限後或無法再使用TikTok。

消息人士又指，中國上月更新《禁止出口限制出口技術目錄》後，「不包括算法」條件已成為TikTok出售談判的底線。TikTok在所有市場均使用同樣的算法源代碼，在不同市場再作調整，理論上美國團隊可以複製TikTok的算法，但用戶需要時間重新適應。

路透社日前報道，中國政府目前針對TikTok美國業務的態度是「與其出售，不如被禁」，因為政府方面認為「迫於華盛頓壓力下」出售業務的舉動，會讓字節跳動和中國「顯得軟弱」。

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編輯：陳健婷