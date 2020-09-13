【在家工作】韓國調查：WFH工作效率與辦公室相若

疫情持續大半年，全球各地企業也實施在家工作，各位打工仔認為在家工作的工作效率，與返回辦公室有分別嗎？

據韓聯社報道，南韓經營者總協會發的調查，在疫情下實行在家辦公制度的韓國企業，大多認為在家辦公工作效率與正常辦公沒有太大差別。

螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股，想知詳情請按：【下一頁】

經營者總協會向韓國去年國內銷售額前百名的企業進行今次調查，有88.4%的受訪企業正實行文職在家工作制度。

認為在家工作的工作效率是正常辦公90%以上的文職人員佔46.8%，回答效率有80至89%的文職人員佔25.5%，效率為70至79%佔17%，效率僅70%以下為10.6%。

協會表示，調查對象均為大企業，他們大多通過辦公軟體和工作績效管理系統對工作效率進行管理。其中，77.6%的居家辦公企業通過普及辦公軟體與聊天工具的使用加強員工辦公效率，56.9%的企業投入能記錄考勤及工作情況的人事系統，強化以工作成果為中心的績效評價體系。

另外，實施在家工作的受訪企業中，44.4%採用輪班居家辦公制，27%的企業採用選拔或申請制，15.9%的企業實行除必要人員外的全員居家辦公制。

【疫市營商】 海洋公園取消哈囉喂 推498元半年無限次入場證，想知詳情請按：【下一頁】

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

#環球視野盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉