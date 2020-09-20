【酒醉金迷@iM網欄】採收季開鑼：認識葡萄王者與皇后！

上期說到葡萄採收季開鑼（【酒醉金迷@iM網欄】名莊直擊：波爾多採收季節開鑼！），大家又知不知道波爾多有甚麼葡萄品種呢？葡萄酒的本質主要來自這些掛在枝蔓上紅紅白白的小果實，它們在釀酒師的呵護下成長並達到最完美的成熟度，經過釀製後成為充滿魅力的佳釀，而不同的葡萄品種亦為酒液帶來不一樣的風味與口感，因此想深入了解葡萄酒，必先認識這些品種的特點。

波爾多主要使用的紅葡萄品種分為5種，今期為大家介紹最重要的兩個品種!

梅洛 (Merlot)

提起梅洛，外界一定會把它與優雅和女性化畫上等號。事實上，由它釀造出來的紅酒單寧柔滑圓潤，果香味成熟濃郁，輕易奪得大眾的歡心，因此享有「葡萄皇后」之稱。在筆者的心目中，它就像柯德莉夏萍般纖巧優雅、甜美可愛，經典風格永遠不會過時。

梅洛的皮薄容易成熟，在新世界被廣泛種植，但全世界的最出色的梅洛位於波爾多右岸，以聖愛美隆(St. Emilion)和波美侯(Pomerol)產區最為著名，酒莊一般會把梅洛與品麗珠(Cabernet Franc)進行混釀，不過亦有列級酒莊只專注於梅洛這單一品種，如位於波美侯的帕图斯酒庄(Petrus)。

赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)

「葡萄王者」赤霞珠是波爾多最傳統的紅葡萄品種，大部分都被種植在左岸的梅多克 (Médoc) 產區。與梅洛的特性相反，它是一個晚熟品種，皮厚色深，釀造出來的紅酒單寧強勁，帶有黑醋栗、黑櫻桃的香氣，最重要的一點是它令葡萄酒的陳年能力非常高，在橡木桶中可以發展出複雜的烘烤和香料氣息以及更複雜的口感。

在大部分的頂級紅酒中，赤霞珠的調配比例達七成以上，一般會與梅洛進行混釀，兩者之間互部不足。對筆者來說，赤霞珠就像經得起時間考驗的畢彼特，年少時外貌出眾但稍缺深度，經過時間的洗禮後成為一名更有歷練的靚中佬，舉手投足都充滿過人魅力，王者之名當之無愧。



作者_吳潔怡簡介 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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