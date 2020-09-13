【科網股】科網龍頭高位回調1成 ATMX哪隻股份最抵買？

▲ 本港科網龍頭普遍自高位回調約1成。

環球科技股9月以來陷入調整，本港科網龍頭未能倖免，普遍較高位回調逾1成。雖然科網股股價回落，惟年內累積不少升幅，投資界依然認為科網股估值高企，但事實上是否果真如此？科網股現時又是否「買得過」？

新冠肺炎疫情衝擊傳統經濟，傳統行業遭受重擊，新經濟企業卻從「疫市」受惠，成為投資者熱捧對象，不單美股FAANG，港股ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）下半年以來也屢創新高。不過9月以來本港科網龍頭隨美股陷入調整，小米、網易 （09999） 已從高位急回14%，美團、京東 （09618） 回落13%，騰訊、阿里巴巴調整逾8%。

股份 自高位回落 年內至今升幅 騰訊 （00700） -8.5% 38% 阿里巴巴 （09988） -8.9% 28% 美團點評 （03690） -13% 138% 京東 （09618） -13% 31% 網易 （09999） -14% 17% 小米 （01810） -14% 116%

有觀點認為，本輪科網股回落只是技術性調整，反而為資金提供買入機會。若從基本面分析，新冠肺炎疫情改變消費者習慣、加速商家數碼化轉型，科企有望迎來結構性增長機遇，尤其電商、遊戲等行業被廣泛看好。另外，新冠肺炎疫苗及特效藥目前尚未面世，經濟增長面臨不確定性，市場似乎亦傾向投資成長股。

阿里巴巴估值不及歷史平均水平

科網公司前景向好，不過投資者或會憂慮，科網股年內已大幅跑贏大市，部分甚至股價倍升，若從估值角度，是否還值博？

事實上，若參考歷史市盈率表現，本港兩大科網巨擘騰訊、阿里巴巴估值並不算高。根據彭博數據，騰訊目前的預測市盈率約36倍，僅較歷史平均的33倍略高，更遠不及歷史最高的49倍水平。阿里巴巴去年11月才在本港掛牌，若參考其美股表現，目前預測市盈率僅29倍，甚至不及歷史平均31倍水平。

股份 預測市盈率 歷史平均水平 歷史最高水平 騰訊 （00700） 36倍 33倍 49倍 阿里巴巴（美：BABA） 29倍 31倍 51倍 美團點評 （03690） 287倍 236倍 364倍 京東（美：JD） 48倍 - - 小米 （01810） 42倍 24倍 46倍 資料來源：彭博

注：阿里巴巴、京東參考其美股表現

不過8月以來股價不斷創新高的小米則已接近歷史最高水平，小米目前預測市盈率達42倍，快接近46倍的歷史最高水平。

京東、美團點評因在2019年才實現盈利，目前市盈率脫離合理水平，不過市場憧憬其成功扭虧、高速增長的故事。京東、美團在過去數個季度業績持續超越市場預期，市場押注兩間公司的未來。不過需留意是，京東、美團高估值缺乏盈利支持，若遇上波動市況，有機會經歷較大幅度回調。

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編輯：陳健婷