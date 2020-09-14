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【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打（訂戶專享）

環球政治 08:55 2020/09/14

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新冠肺炎導致美國接近20萬人死亡，懶理特朗普如何推卸責任，一邊強調自己沒有講大話淡化疫情，一邊又誇口美國的死亡率為全球最低，這筆涉及20萬條人命的血債，還是會記在他的頭上。疫情已成美國選民的頭號關注議題，可以預見未來3場總統大選電視辯論，拜登勢必就抗疫不力一事，對特朗普窮追猛打。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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