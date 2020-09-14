【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打（訂戶專享） 環球政治 08:55 2020/09/14 分享： 新冠肺炎導致美國接近20萬人死亡，懶理特朗普如何推卸責任，一邊強調自己沒有講大話淡化疫情，一邊又誇口美國的死亡率為全球最低，這筆涉及20萬條人命的血債，還是會記在他的頭上。疫情已成美國選民的頭號關注議題，可以預見未來3場總統大選電視辯論，拜登勢必就抗疫不力一事，對特朗普窮追猛打。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享） 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 2020/09/01 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 最新專欄文章 更多 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/11 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章 2020/09/09 【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 選舉 疫情 總統大選 白宮 拜登 特朗普 疫苗 新冠肺炎疫情 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入