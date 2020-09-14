【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打

新冠肺炎導致美國接近20萬人死亡，懶理特朗普如何推卸責任，一邊強調自己沒有講大話淡化疫情，一邊又誇口美國的死亡率為全球最低，這筆涉及20萬條人命的血債，還是會記在他的頭上。疫情已成美國選民的頭號關注議題，可以預見未來3場總統大選電視辯論，拜登勢必就抗疫不力一事，對特朗普窮追猛打。

美國人最關心議題：疫情

特朗普被動，言行頻失分

拜登沒公職，抹黑作用微

美國媒體近日相繼總結足以影響選民投票意向的不同因素，大概歸納出新冠肺炎疫情（包括醫療保健）、種族歧視（包括重視法理）、外國勢力干預（包括中國、俄羅斯及伊朗）、大選辯論及經濟5項。

5大因素中，種族歧視、外國勢力干預及大選辯論3項，目前可謂特朗普與拜登難分高低的項目。

至於剩下的疫情及經濟，特朗普此刻無疑處於弱勢，主因他輕率應對國內疫情，抗疫工作表現備受劣評，更令過去幾年辛苦得來的職位增長一筆勾銷，一切經濟政績恐已消失得七七八八。

這遑論特朗普上台以來，一直致力推翻拜登有份促成的奧巴馬醫保，偏偏遇上這場百年一遇的大瘟疫，對向來輕視醫療的特朗普及共和黨而言，實是沉重打擊。

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新冠肺炎肆虐美國，打擊經濟之餘，更造成逾600萬人確診和近20萬人喪生，到11月初還可能增至25.5萬人死亡，絕對是當前最重要的美國本土議題，成為選民投票的最重要考慮。

美國有線新聞網絡（CNN）委託獨立研究公司SSRS進行的民調，最多受訪美國人憂慮新冠肺炎疫情，達60%；其次為憂慮國家經濟的58%，之後約52%憂慮種族主義議題。

特朗普起初只視新冠肺炎如普通流感，不鼓勵戴口罩，又拒絕實施社交距離，近日甚至承認當初刻意淡化疫情；後來，他發現疫情的嚴重性遠超想像，不可能於夏天自動結束，才聽從專家之言封關封城，但同時表現得不情不願。怎知疫情稍為放緩，重視經濟多於人命的他已不及待解封，導致疫情再次反彈。

作為白宮主人，特朗普是美國抗疫的指揮官，總不能繼續扮作視而不見，高呼近20萬人的無辜喪命，與自己沒有任何關係，以至指鹿為馬，倒過頭來誇口自己成功拯救多少條人命，抗疫應記首功云云。

▲ 美國共和黨總統候選人特朗普

相反，就算特朗普如何抹黑，質疑拜登的一言一行，全是出於政治考慮，但拜登沒有公職在身，於抗疫一事上，實是躺著也得分。

由此可見，兩人之後的3場電視辯論，拜登勢必針對抗疫不力這點狙擊特朗普，窮追猛打以令對方失分更多。惟特朗普肯定死不認錯，不惜滿口謊言或謾罵，只求蒙混過關，並盡快轉移視線。

將功補過已成特朗普的唯一出路，但當每月5,000萬人檢測、全國快速檢測只須15分鐘可知結果等空頭支票，相繼到了9月也未能兌現下，難怪他急於讓新冠疫苖面世。

特朗普一再宣稱大選投票當日有望見到新冠疫苖，甚至攻擊拜登為反疫苖份子，以及被指向美國食品及藥物監管局（FDA）施壓，要求特事特辦，簡化新冠疫苖推出的程序。

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距離美國大選不足50日，本港讀者固然關注兩名候選人如何大打中國牌，會如何左右未來4年對中國、以至本港的政經走向。惟對美國選民而言，在遙遠的中國牌和外交政績以外，新冠肺炎疫情對他們投票意向的影響，顯然更加重要。

或者，特朗普已視新冠疫苖，若無法趕及於11月3日投票前面世，將是壓倒其連任美夢的最後一根稻草。

▲ 美國民主黨總統候選人拜登