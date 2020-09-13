網紅夫婦豪擲10萬美元 杜拜哈利法塔公布胎兒性別

杜拜向來是中東富豪的集中地，近日有一對YouTuber夫婦近日豪擲10萬美元（78萬港元）在全球最高的大廈哈利法塔（Burj Khalifa）外牆燈飾揭曉胎兒性別。這個豪華派對引起網民熱話。

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阿納什和妻子阿薩爾埃（Asala）的YouTube頻道，擁有逾770萬粉絲。事前阿薩爾埃並不知道胎兒的性別，由醫生直接將結果告知哈利法塔的工作人員。夫婦則在9月10日傍晚經由大廈外牆的燈飾才得知結果。其後，燈飾變為藍色，代表阿薩爾埃懷的是男嬰，二人激動相擁，而身邊的親友亦表興奮。

夫婦將紀錄整個過程的影片上載至YouTube，至今已有錄得數千萬觀看次數。阿薩爾埃在影片中指等待結果時心跳加速，比大婚當日還要緊張。不論胎兒是男或女，亦十分愛他。希望兒子長大後看到這影片，會知道家人有多愛他。

影片連結

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