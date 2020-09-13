  • 27°C
香港時間 : 2020914日 (一) 00:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

網紅夫婦豪擲10萬美元 杜拜哈利法塔公布胎兒性別

環球政經 23:39 2020/09/13

分享：

杜拜向來是中東富豪的集中地，近日有一對YouTuber夫婦近日豪擲10萬美元（78萬港元）在全球最高的大廈哈利法塔（Burj Khalifa）外牆燈飾揭曉胎兒性別。這個豪華派對引起網民熱話。

【澳洲疫情】墨爾本逐步解封 維多利亞省推30億澳元紓困措施  詳情請看[下一頁]

【趣話財經】南韓散戶瘋狂入市 佔當地股市成交量升至近九成  詳情請看[下一頁]

阿納什和妻子阿薩爾埃（Asala）的YouTube頻道，擁有逾770萬粉絲。事前阿薩爾埃並不知道胎兒的性別，由醫生直接將結果告知哈利法塔的工作人員。夫婦則在9月10日傍晚經由大廈外牆的燈飾才得知結果。其後，燈飾變為藍色，代表阿薩爾埃懷的是男嬰，二人激動相擁，而身邊的親友亦表興奮。

夫婦將紀錄整個過程的影片上載至YouTube，至今已有錄得數千萬觀看次數。阿薩爾埃在影片中指等待結果時心跳加速，比大婚當日還要緊張。不論胎兒是男或女，亦十分愛他。希望兒子長大後看到這影片，會知道家人有多愛他。

影片連結

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#環球視野盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

杜拜

上一篇文章

【在家工作】韓國調查：WFH工作效率與辦公室相若

下一篇文章

【澳洲疫情】墨爾本逐步解封 維多利亞省推30億澳元紓困措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【二手蝕讓】牽晴間業主持貨1年多急沽單位 買家雖幫手承擔80萬SSD稅 仍慘蝕130萬
【二手蝕讓】牽晴間業主持貨1年多急沽單位 買家雖幫手承擔80萬SSD稅 仍慘蝕130萬
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元