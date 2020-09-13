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【澳洲疫情】墨爾本逐步解封 維多利亞省推30億澳元紓困措施

環球政經 22:45 2020/09/13

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澳洲維多利亞省的疫情緩和，確診數字回落，但省長仍決定再延長緊急狀態及災難狀態4周。疫情較嚴重的墨爾本將再延長第4級封鎖兩周，但會開始第1階段解封。另外澳洲維多利亞省政府推出總值30億元的紓困措施，以支援當地企業渡過難關。

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墨爾本是澳洲維多利亞省內疫情最嚴重的地區，其確診數字連續6日下降，平均每日出現56.9宗確診病例。當地由13日晚上11時59分起延長第4級封鎖狀態14天。但宵禁時間將縮短一小時，由晚上9時至翌日清晨5時。而民眾外出運動時間由每日1小時增至2小時，並可以分2次外出，亦會重開戶外遊樂場。

而維多利亞省的鄉鎮地區，目前正實行第3級封鎖，過去14日平均單日新症下降至4.3宗。所以由13日晚上11時59分起，開始第2階段解封。

若單日新增案例持續減少，將有望進入下一階段解封，如果達到連續28日無新確診及無活躍病例，即可以進入第5階段，正式恢復正常生活。

有關封鎖措施嚴重打擊當地經濟，省政府今宣布一系列紓困措施。對象包括餐飲業及滑雪產業等，將減免總值15億澳元稅收及費用、提供11億澳元現金援助、薪酬支出達1000萬澳元的企業可延遲12個月繳交工資稅。

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撰文 : 趙家盈

墨爾本

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