【MPF】打工仔「永久離港」提早取走MPF個案增 1年多累計提走逾61億強積金

▲ 打工仔以永久離港為理由，提早取走強積金創新高，惹起關注。

積金局截至今年首季的數據，打工仔以「永久離港」提早取走強積金（MPF）逾7,600宗，按年上升約一成；涉及金額12.95億元，較去年同期的9.8億元驟升32%。如放眼較長綫，自去年初至今年3月底的過去一年多，累計總共有3.8萬宗申請，合共提走逾61.4億元。有分析更指上述「走資」創史上新高，或跟新冠肺炎及社會事件引爆移民潮有關。不過，積金局非執行董事陳鑑林今晚回應本報查詢指，若成員因移民等理由，而提早取走MPF，仍算是正常，供款人毋須過份解讀數據；況且，以強積金的總規模現已達一萬億元，按理提早取款所佔的比重有限，最重要是成員並未作虛假聲明，訛稱永久離港等。

6情況下 方可申請提早領取強積金

業界又指，法例規訂，打工仔要65歲才可悉數領回累積的MPF，若未滿退休年齡而提早取款，要符合6種情況，向受託人申請提早領取強積金，分別為：

（1）年滿60歲提早退休

提取人必須年滿60歲，並已終止所有受僱及自僱工作，且作出法定聲明指無意再次受僱或自僱。可以選擇一筆過或分期的方式提取累算權益。

（2）永久性地離開香港

提取人必須聲明已經或將會離開香港，往其他地方居住，而無意作為永久性居民返回香港工作或再定居，並提供令受託人信納已獲淮在香港以外某地方居住的證明。

但要注意，假如計劃成員曾以此理由提早提取強積金，日後將不能以較後離港日期再次提出申請，受託人亦不會向計劃成員支付強積金。積金局備有曾以永久離港為理由，而成功提取強積金的計劃成員紀錄冊。成員如向受託人作出虛假或具誤導性的陳述，藉此提早提取強積金，可被檢控。

（3）完全喪失行為能力

由註冊醫生或註冊中醫發出的醫學證明書，證明提取人永久不適合執行，在完全喪失行為能力之前的最後一份工作，或特定種類的工作。

（4）罹患末期疾病

提取人必須提供由註冊醫生，或註冊中醫發出的醫學證明書，述明該醫生或中醫認為，患有相當可能令成員的預期壽命減至12個月或以下的任何疾病。

（5）小額結餘

提取人的一個強積金計劃內結餘不超過5,000元，且沒有結餘在其他強積金計劃內，而提出申請提取強積金的日期距離最後一個供款日至少12個月。亦須聲明日後無意受僱或自僱。

（6）死亡

已故成員的累算權益是成員遺產的一部分，因此必須由計劃成員的遺產代理人，或遺產管理官申索。

相關文章：【MPF】強積金近廿年累計淨賺近2600億元 股債MPF基金跑贏通脹

【MPF】駿隆：8月強積金人均賺6394元 年初至今賺8865元

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此：https：//bit.ly/33iTye4】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪