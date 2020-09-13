【螞蟻IPO】內地金融控股推發牌管制　螞蟻集團：由浙江融信持有牌照公司股權

▲ 國務院近日印發《關於實施金融控股公司准入管理的決定》，要求申請設立金融控股公司，實繳註冊資本額不低於50億元人民幣，且不低於所直接控股金融機構這冊資本總和的50%。

國務院今日（13日）正式發佈關於實施金融控股公司准入管理的決定，要求申請設立金融控股公司，實繳註冊資本額不低於50億元人民幣，且不低於所直接控股金融機構註冊資本總和的50%。決定自今年11月1日起施行。

內地近年加強金融控股公司的監督管理，曾經在2018年明確恒大 （03333） 、海航集團、復星國際 （00656） 、螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）等為金融控股公司。中國人民銀行在今年7月23日審議通過《金融控股公司監督管理試行辦法》。

根據國務院最新文件，境內的非金融企業、自然人以及經認可的法人控股或者實際控制兩個或者兩個以上不同類型金融機構，具有規定情形的，應當向中國人民銀行提出申請，經批准設立金融控股公司。文件表示，獲批設立金融控股公司由央行頒發牌照，未經人行批准，不得登記為金融控股公司，不得在公司名稱中使用「金融控股」、「金融集團」等字樣。未獲批准的，應按要求採取轉讓所控股金融機構的股權或者轉移實際控制權等措施。

螞蟻集團日前在回應上交所第二輪問詢函時曾經表示，基於公司對於現有監管精神與相關法律文件的理解，擬以全資子公司浙江融信為主體申請設立金融控股公司並接受監管，並由浙江融信持有相關從事金融活動的牌照子公司的股權。

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編輯：陳健婷