美媒：美國衛生部向疾控中心施壓 要求改疫情報告

▲ 美國衞生部發言人被指曾屢次向美國疾控中心施壓,要求修改新冠肺炎疫情報告。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國總統特朗普被記者出書爆料,指其早已知新冠肺炎病毒致命,卻有意淡化疫情。美國政治新聞網站Politico更報道,美國衞生部發言人曾屢次向美國疾控中心(CDC)施壓,要求CDC修改新冠肺炎疫情報告,以符合特朗普聲稱疫情受控的立場。

曾任特朗普競選團隊職員的卡普托(Michael Caputo),於今年4月獲任命為美國衛生部發言人。Politico引述3名知情人士指,卡普托上任以來與下屬多次作出要求,希望CDC延遲發表或修改疫情報告,更曾經試圖阻止CDC發表報告。

Politico引述消息人士指,卡普托及其團隊試圖在報告中添加修飾詞,有時更於報告發表後聲稱CDC誇大新冠肺炎疫情風險及作出修改。

美國總統特朗普(Donald Trump)曾推薦以抗瘧疾藥羥氯喹(hydroxychloroquine),來治療或預防新冠肺炎。據悉,卡普托團隊曾質疑報告作者的政治取向,及阻止CDC發表有關醫生如何開處方羥氯喹的報告。該報告於卡普托團隊阻撓約一個月後才成功發表,指出藥物的潛在益處低於其風險。

報道更指,卡普托一名助手曾於8月8日向CDC主任雷德菲爾德(Robert Redfield)等官員發電郵,指控CDC科學家試圖利用疫情報告傷害總統(hurt the President),又形容他們在打擊政府(hit pieces on the administration)。

據悉,卡普托承認他和助手過去數月審視CDC的疫情報告,但強調目的是確保控疫政策是基於科學證據,而非CDC内部有人暗藏政治動機於科學決策。

責任編輯:鄭錦玲