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美媒：美國衛生部向疾控中心施壓 要求改疫情報告

環球政治 19:57 2020/09/13

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美國衞生部發言人被指曾屢次向美國疾控中心施壓，要求修改新冠肺炎疫情報告。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普被記者出書爆料，指其早已知新冠肺炎病毒致命，卻有意淡化疫情。美國政治新聞網站Politico更報道，美國衞生部發言人曾屢次向美國疾控中心（CDC）施壓，要求CDC修改新冠肺炎疫情報告，以符合特朗普聲稱疫情受控的立場。

美國死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低 【下一頁】

「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情 【下一頁】

曾任特朗普競選團隊職員的卡普托（Michael Caputo），於今年4月獲任命為美國衛生部發言人。Politico引述3名知情人士指，卡普托上任以來與下屬多次作出要求，希望CDC延遲發表或修改疫情報告，更曾經試圖阻止CDC發表報告。

Politico引述消息人士指，卡普托及其團隊試圖在報告中添加修飾詞，有時更於報告發表後聲稱CDC誇大新冠肺炎疫情風險及作出修改。

記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表 【下一頁】

美國總統特朗普（Donald Trump）曾推薦以抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine），來治療或預防新冠肺炎。據悉，卡普托團隊曾質疑報告作者的政治取向，及阻止CDC發表有關醫生如何開處方羥氯喹的報告。該報告於卡普托團隊阻撓約一個月後才成功發表，指出藥物的潛在益處低於其風險。

報道更指，卡普托一名助手曾於8月8日向CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）等官員發電郵，指控CDC科學家試圖利用疫情報告傷害總統（hurt the President），又形容他們在打擊政府（hit pieces on the administration）。

據悉，卡普托承認他和助手過去數月審視CDC的疫情報告，但強調目的是確保控疫政策是基於科學證據，而非CDC内部有人暗藏政治動機於科學決策。

責任編輯：鄭錦玲

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