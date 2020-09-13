【新股IPO】到底李開復講了什麼 要令螞蟻集團急出澄清呢？

正所謂禍從口出，到底創新工場董事長兼執行長李開復說了什麼，要令到螞蟻集團要急澄清呢？

事緣是，李開復昨出席HICOOL全球創業者峰會發言時透露，曾經在早期協助曠視科技公司找到美圖和螞蟻金服（現已改名為螞蟻集團）等合作夥伴，從而讓曠視取得許多人臉數據，並在隨後的摸索過程中找到了幾個有價值的商業化方向。

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不過，此話一出旋即被螞蟻集團否認，並發聲名表明不曾提供曠視任何人臉數據。

螞蟻集團12日晚間通過微博回應指，關注到李開復先生在公開場合提及螞蟻金服和曠視科技的合作，集團需要澄清的是：

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1、螞蟻集團在與曠視科技合作事宜上從未與李開復先生有過接觸； 2、螞蟻集團從未提供任何人臉數據給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權其圖像識別演算法能力給螞蟻單獨部署和使用，不涉及任何數據的共享和傳輸。目前雙方已無相關業務合作； 3、我們再次重申，數據安全和隱私保護是螞蟻的生命線，遵守法律法規、遵循用戶明確授權原則和最小化原則，是我們採集、留存和使用數據的三條紅線，在任何時候都不會違背。

隨後，李開復亦在其個人微博向3間公司致歉。

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關於今早演講內容提及曠視科技早期和美圖、螞蟻金服的合作，網上引發討論，我做些說明：

1. 初期我曾經建議並幫助曠視團隊尋找更多應用合作伙伴，以增強技術水平，提升模型識別率。

2. 合作中，曠視提供AI技術給到合作方，我理解數據一直存在合作方客戶服務器中，不涉及任何數據的共享與傳輸。

3. 我的口誤，給三家公司帶來困擾，深感歉意。

隨後，曠視科技有限公司官微發布消息稱，已關注到網上報道李開復提及曠視的言論。聲明稱，在客戶合作的過程中，曠視始終尊重並致力於協助客戶確保數據安全。

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曠視科技表示，「我們不掌握，也不會主動收集終端用戶的任何個人信息，這是我們的一貫原則。數據安全是人工智能企業的立身之本。曠視一直高度重視數據隱私安全保護問題，並已在企業內部制定、實施了完善的數據隱私保護制度。」

事實上，曠視科技、螞蟻集團與李開復的創新工場早有交集。據工商資料顯示，早在2013年，曠視科技已得到創新工場100萬美元的A輪投資；2014年螞蟻集團對曠視科技進行戰略投資；此後，創新工場、螞蟻集團多次參與到曠視科技的融資中。

截止曠視科技申請上市之時，螞蟻集團通過全資子公司間接合計持有曠視科技已發行股份的15.1%，是曠視的第一大機構股東。

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記者：張以正