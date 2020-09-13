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【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘

即市財經 22:07 2020/09/13

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業界指一個月港元短存最受歡迎，方便有閒資族靈活調動注碼，最高息滙豐一個月有兩厘。

自從虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）突於上周三（9月10日）煞停港元定存9.8厘超高息後，東亞 （00023） 及建行亞洲隨即掉頭減港元定期存款息率，專家預計，現市況短期存息的調整空間較大，畢竟季結倒數，只餘下13個交易天，料拆息或將較波動。業界又指，因應市場變化甚大，注碼不多的散戶較熱衷開立短存，如以一個月期港元定存為例，現時「高息王」絕非中小行或慣常打高息牌的中資行的專利，反而是龍頭行滙豐的兩厘（見表），中銀香港 （02388） 也有1.6厘，但兩間發鈔行皆要求先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息，扣除換滙後，實質回報打折。

集友1個月短存亦有兩厘，但同樣要先把等值10萬元人民幣作兌換；如追息族並非先把指定外幣作換滙，相同短存的息率動輒低一大截，若指定理財戶以10萬港元在集友參與一個月短存，年息只得0.4厘，較換滙的兩厘低1.6厘。同樣，再舉中銀為例，這間中資發鈔行亦有針對指定理財戶，提供一個月年息0.25厘，遠較換滙的1.6厘低，但入場費大不同，如年息僅0.25厘的港元定存只須一萬元便可入場；相反享特惠息率多1.35厘、至1.6厘，則要求先兌換等值5萬港元。

業界又指，現時港銀推高息主攻3個月或以下較短存，冀迎合外圍等中外變數甚多，如全球疫情何時受控；以至市傳10月中為英國脫歐談判的死綫；11月3日又有美國總統大選等暗湧；有閒資族傾向敘造短存，可方便彈藥視乎市況作靈活調配。

港銀主攻3個月港元定存 工銀10.8厘最高息

正因高息的主戰場集中在3個月的短息，令息率呈「倒掛」，即中長期的存息遠低於短期息率，現時6個月年息最高僅得0.95厘，乃大眾財務及信銀國際晉級為「雙冠王」。

尚有其他中長期港元定存息率比較，詳情可按下圖

  • 3個月期港元定存成港銀的主戰場，最高息達10.8厘。
  • 6個月存期方面，最高息率亦不及1厘。
  • 1年港元定存，最高息為集友的1厘，與iBond的保證息率一致。
  • 現時港元定存最高息為工銀亞洲3個月定存，息率達10.8厘。

一年期方面，集友的長息有一厘，媲美通脹掛鈎債券（iBond 2020）的保證年回報一厘的「包底息」 。可是，論及冠絕全城息率是3個月的10.8厘，工銀亞洲於9月初推手機銀行多人同行「e開戶」優惠，在原本已有3個月港元定存享4.2厘的基礎利率上，如果全新的指定理財戶再推介9名新客，獲加額外年利率6.6厘，致令最高息率達10.8厘。以存款限額8萬元計，「十人同行」計3個月全期可賺息2,160元，隨即躍升至高息榜之首；而破頂息的優惠至今年底。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，臨近月底，一個月拆息料只升至約0.4厘至0.5厘左右，季結過後仍保持低企，按埋傳統銀行處於歇暑休戰，毋須急於鬥加息搶存；況且，虛擬銀行叫停兩個月短存有9.8厘，亦令搶存戰急降溫。及至市傳螞蟻集團於10月中下旬來港上市，料同業須視乎屆時的銀根情況，才決定會否加息吸存。

而全城緊盯本周五（18日），因內地媒體指，史上集資王螞蟻集團的A+H股上市，當天在中證監上會審批，憧憬最快10月中在跨境兩地掛牌，當中市傳港股的集資額約100億美元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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