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【源‧來自有機@iM網欄】拒絕洗髮水的有害化學成份 有甚麼天然有機替代品？

名人薈萃 11:02 2020/09/16

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上兩篇同大家分享了常見的有害化學成份，長期使用會洗走頭髮和頭皮的天然油脂、水份，同時刺激頭皮，導致頭髮和頭皮乾燥、脆弱，令頭皮因乾燥而造成痕癢、頭皮屑，影響頭皮毛囊健康，傷害頭髮生長及健康。但頭髮頭皮還是要清潔、要護理！今次會介紹一些安全有效的天然有機成份，大家選購洗髮護髮產品時，可以作為參考。

 

想頭髮健康強韌有光澤，毛囊健康是基本要求！不少天然有機洗頭護髮產品所含的香草、天然油同精油等成份，在清潔頭皮頭髮之餘，不會過度去除本身的天然油脂，因此不會破壞頭皮頭髮本身的水份，同時可為頭皮毛囊補充滋養滋潤成份，加強健康。大家可以按髮質選擇，令頭皮頭髮攝取最適合嘅滋養成份，藉此幫助舒緩頭皮頭髮的各種問題。

 

下面會介紹一些天然成份：

 

 

有機橄欖油Organic Olea Europaea (Olive) Fruit oil 富含單元不飽和脂肪，橄欖油不僅是健康的食物，還是抗氧化劑、維他命A、D、E和K、角鯊烯、β-胡蘿蔔素、葉綠素、類黃酮和多酚的極佳來源。抗氧化劑有助於延緩老化過程，因為它們可以中和自由基—引致衰老的主要因素。橄欖油亦是一種非常好的爽膚水。

 

橄欖油不皂化物Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables 橄欖油脂肪酸的精煉回收中不會皂化的橄欖油的一小部分，它被用作頭髮調理劑、皮膚調理劑和潤膚劑。

 

有機金盞花萃取物Organic Calendula officinalis flower extract具有舒緩的作用，能消炎和刺激細胞更新。這種香草有助舒緩從燒傷到暗瘡的一系列皮膚問題，因為能有助消炎、控制出血和舒緩刺激性組織的性質。

 

有機白鮮花//莖萃取物Organic Origanum Dictamnus Flower/Leaf/ Stem Extract 於古希臘已被用在治療和消炎的醫學上，是一種非常好的傷口癒合劑。由於其物理化學特性，特別是香芹酚的活性成分，有超著的抗菌（包括真菌及微菌）功效。這種植物地面以上的部分所發現的百里酚的數量，也足以確定它對癒合傷口的功效，它亦能為乾燥肌膚提供滋養和保濕。

 

藤金合歡果Shikaki 又稱為「頭髮的果實」，可輕柔地清潔頭髮，增強髮絲彈性及絲滑感。

 

旱蓮草Bhringraj 被輿為是促進頭髮生長的「香草之王」，令髮絲更強韌。

 

餘甘子Amla 能促進新生頭髮更強韌、更健康。

 

洛神花Hibiscus 有助於舒緩頭皮屑和脫髮問題。

 

無患子Aritha 可以清潔頭髮，而不會令頭髮乾旱，並有助於產生豐盈的泡沫。

 

椰子油Cocos Nucifera (Coconut) Oil 從椰子棕櫚果實中冷榨而來的椰子油，椰子油是一種很好的保濕劑。主要由飽和脂肪組成，富含維他命E，必需氨基酸以及月桂酸和辛酸，所有這些均有助於形成皮膚天然屏障的一部分。 這種油使肥皂具有清潔性能，並形成帶有大蓬鬆氣泡的豐富奶油泡沫。在護髮中，椰子油很容易滲入髮絲並提供深層護理。當用於護髮素中時，它是一種很好的油，用於順滑毛躁髮絲；可滋養頭髮，刺激頭皮並促進頭髮生長。

 

椰奶Coconut Milk在印度被廣泛用作頭髮的深層護理，可賦予頭髮絲滑光澤。

 

 

有機薰衣草精油 Organic Lavender Essential Oil有效改善頭皮健康屑、改善頭皮屑和乾燥，並刺促進頭髮生長。

 

有機迷迭香Organic Rosemary可增強毛囊健康，促進頭髮生長，護理頭髮並幫助舒緩頭皮屑問題。

 

有機依蘭依蘭Organic Ylang-Ylang可促進頭髮生長、舒緩頭皮、護理頭髮、並有助於平衡頭皮油脂的產生。

 

有機百里香精油Organic Thyme Essential Oil能改善頭皮血液循環、促進頭髮生長、幫助舒緩頭皮屑問題。

 

有機蘋果醋Organic Apple Cider Vinegar

蘋果醋（ACV）是天然護髮產品，可以促進頭髮和頭皮健康，清除頭髮上的鱗屑和殘留物，並關閉髮絲的鱗片。由於殘留物會遮蓋頭髮，使頭髮看起來暗淡無光，因此去除殘留物可使您的頭髮更加亮澤。透過關閉鱗片，髮絲更強韌順滑，減少纏結和斷裂。ACV能有效減少因使用天然有機洗頭水而引致的頭髮纏結問題。另外，透過消滅阻塞毛囊並導致脫髮的細菌或真菌，可以減少頭皮痕癢、乾燥和頭皮屑。ACV可清潔並改善頭髮健康和光澤。

 

不是所有的ACV都一樣。由新鮮壓制的蘋果製成的有機蘋果醋，由於含有醋母，蘋果醋未經加工、過濾、殺菌，可保留脆弱的酶和營養成份。

 

 

上面提及的只是少部份天然有機洗髮護髮成份，還有很多未能一一介紹，大家可按自己的膚質髮質選擇合適的產品，要脫離有害化學成份一點也不難！記得找獲有機認證的產品，確保所用的植物成份，不含化學農藥、除草劑、除蟲劑、基因改造成份。
 

作者_Dorothy簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

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撰文 : Dorothy

欄名 : 源‧來自有機

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