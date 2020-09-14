【公關大娜移@iM網欄】《三十而已》說到「騎呢」行銷

港女圈熱議大陸時裝劇《三十而已》，又幾吊詭，曾幾何時，港產片稱霸大中華，如今人民幣當道，大堆頭的內地製作更為吃香。這齣《三十》不是《致青春》式的純愛，又非《小時代》的甜到膩，亦無超時空的穿越。劇情圍繞三個三十歲的女人，一個被小三搞到離婚破產、一個遇人不淑，情傷後奔走國外、還有一個純情少婦，失婚後移情別戀、再復婚。在這十里洋場的大都會，看似風光明媚，年輕貌美高資質又如何，暗藏一籮籮醜陋不堪的問題，弄致遍體鱗傷，惘然在挫折中涅盤重生。

我無意討論《三十》的虐心劇情，反倒是編劇戳力寫如斯美麗的三位女角，完美表象包裹著不完美之痛，折射出現今Z世代的特色。公關作為市場搏弈者，有必要好好認識這股崛起中的消費力；Ad Age指出2020年Z世代在消費人數佔比達四成。他們的主要特徵是：

網絡原住民

極重視科技

愛社交平台

樂於做自己

追求真實風潮

討厭虛假人工的表象

期望價格透明

重視時間自由

關注社會議題

建基於上述的受眾特質，在未來我們的宣傳必須著力於：

1. 好的故事、精彩的短片仍然為王

2. 有見地、具噱頭的意見領袖行情持續看漲

3. IG、Tik Tok勢不可擋

4. 社交媒體分眾化、小眾化

5. Social commerce轟然崛起，掀動帶貨熱潮

6. 追求「真實與溫度」(real connection)，拒絕「膠」象

完美倦怠症 展現真我為上

大眾對於100%完美的包裝早已厭怠，亦不再執迷於這類海市蜃樓的表象。明星、KOL、素人掀起真我的革命，素顏、床照、食相、醜聞、真人秀、半桶水的技藝，坦蕩蕩展露人前來搏取曝光。

除了以真(authenticity)致勝，「騎呢」也是可以出位的花招。PSY騎馬舞、Piko太郎的PPAP洗腦歌、難飲的紅牛、設計醜醜的Reddit和Craigslist 一直在弘揚「劣勢」，從不間斷地向受眾洗腦，漸漸扭轉為獨有的特質，並扎穩腳跟。正統的市場學高舉「顧客是上帝」論，常常要聆聽及收集用戶的意見，蘋果教父喬布斯卻從不做問卷調查，他深信在用戶體驗要求上「無人能出其右」，IPhone至簡易用的設計流程就是最佳佐證。

「騎呢」行銷之外，還有「碰瓷」行銷，寂寂無聞的公司刻意去惡搞知名企業，來獲取輿論的關注。360纏上阿里巴巴後一戰成名；瑞幸藉挑戰星巴克來make noises；售賣衣物鞋襪的小商家拿了恒大「許家印」的大名作商標；日本無印良品遭山寨廠奪走商標使用權，還須賠錢兼道歉⋯⋯