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【公關大娜移@iM網欄】《三十而已》說到「騎呢」行銷

名人薈萃 11:19 2020/09/14

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港女圈熱議大陸時裝劇《三十而已》，又幾吊詭，曾幾何時，港產片稱霸大中華，如今人民幣當道，大堆頭的內地製作更為吃香。這齣《三十》不是《致青春》式的純愛，又非《小時代》的甜到膩，亦無超時空的穿越。劇情圍繞三個三十歲的女人，一個被小三搞到離婚破產、一個遇人不淑，情傷後奔走國外、還有一個純情少婦，失婚後移情別戀、再復婚。在這十里洋場的大都會，看似風光明媚，年輕貌美高資質又如何，暗藏一籮籮醜陋不堪的問題，弄致遍體鱗傷，惘然在挫折中涅盤重生。
 
我無意討論《三十》的虐心劇情，反倒是編劇戳力寫如斯美麗的三位女角，完美表象包裹著不完美之痛，折射出現今Z世代的特色。公關作為市場搏弈者，有必要好好認識這股崛起中的消費力；Ad Age指出2020年Z世代在消費人數佔比達四成。他們的主要特徵是：
  • 網絡原住民
  • 極重視科技
  • 愛社交平台
  • 樂於做自己
  • 追求真實風潮
  • 討厭虛假人工的表象
  • 期望價格透明
  • 重視時間自由
  • 關注社會議題
 
建基於上述的受眾特質，在未來我們的宣傳必須著力於：
1. 好的故事、精彩的短片仍然為王
2. 有見地、具噱頭的意見領袖行情持續看漲
3. IG、Tik Tok勢不可擋
4. 社交媒體分眾化、小眾化
5. Social commerce轟然崛起，掀動帶貨熱潮
6. 追求「真實與溫度」(real connection)，拒絕「膠」象
 
完美倦怠症 展現真我為上
 
大眾對於100%完美的包裝早已厭怠，亦不再執迷於這類海市蜃樓的表象。明星、KOL、素人掀起真我的革命，素顏、床照、食相、醜聞、真人秀、半桶水的技藝，坦蕩蕩展露人前來搏取曝光。
 
除了以真(authenticity)致勝，「騎呢」也是可以出位的花招。PSY騎馬舞、Piko太郎的PPAP洗腦歌、難飲的紅牛、設計醜醜的Reddit和Craigslist 一直在弘揚「劣勢」，從不間斷地向受眾洗腦，漸漸扭轉為獨有的特質，並扎穩腳跟。正統的市場學高舉「顧客是上帝」論，常常要聆聽及收集用戶的意見，蘋果教父喬布斯卻從不做問卷調查，他深信在用戶體驗要求上「無人能出其右」，IPhone至簡易用的設計流程就是最佳佐證。
 
「騎呢」行銷之外，還有「碰瓷」行銷，寂寂無聞的公司刻意去惡搞知名企業，來獲取輿論的關注。360纏上阿里巴巴後一戰成名；瑞幸藉挑戰星巴克來make noises；售賣衣物鞋襪的小商家拿了恒大「許家印」的大名作商標；日本無印良品遭山寨廠奪走商標使用權，還須賠錢兼道歉⋯⋯
 
沒有最荒謬，只有更荒謬。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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