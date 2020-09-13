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【美國山火】西岸山火致33人死 焚毀面積等同新澤西州

環球社會熱點 18:51 2020/09/13

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美國西岸山火持續多周，焚毀的土地面積相等於整個新澤西州。

美國西岸山火持續多周，加州、華盛頓州及俄勒岡州仍為美國山火重災區，至今造成最少33人死亡及數十人失蹤，山火焚毀的土地面積相等於整個新澤西州。

專家：山火令空氣污染加劇 居民更易患新冠肺炎 【下一頁】

美國西岸近百場山火持續焚燒 加州逾11人死（圖輯）【下一頁】

 

美國山火席捲西岸多州，已持續燃燒超過三周。山火至今燒毀加州超過320萬英畝的土地，摧毀約4,000座建築物。美國國家跨部門消防中心（National Interagency Fire Center）表示，山火波及美國約12個西岸州分，累計焚燒逾430萬英畝土地，相等於新澤西州的面積。

官員指山火導致最少33人死亡，更有數十人仍然失蹤。加州截至上周六（12日）的死亡人數已達到22人，俄勒岡州有10人因山火喪命，該州官員形容是山火為大規模死亡事故（mass fatality incident）。華盛頓州更有1名年僅1歲的男童死於山火。

居民怕趁火打劫不敢撤離 數十人失踪 【下一頁】

美國總統特朗普（Donald Trump）計劃周一（14日）前往加州視察山火，他過往曾批評加州等州分管理山林不善。至於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）則警告氣候變化對人類生存構成迫切威脅，又指特朗普在否認現實。

瑞士IQAir的數據顯示，西岸山火造成的煙霧污染，令俄勒岡州最大城市波特蘭（Portland）成為全球空氣質素最差的城市，其次為三藩市及西雅圖。

責任編輯：鄭錦玲

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