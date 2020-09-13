【英倫的天空@iM網欄】英國買樓要注意— 英國物業業權大不同

最近，英國四間著名地產發展商竟然捲入監管機構競爭及市場管理局（Competitive and Markets Authority）調查，涉嫌誤導性出售租賃業權（Leasehold），因此地產商有可能面對巨額賠款甚至是法律責任。此舉令英國地產界及普羅業主為之關注。近期，不少香港人都開始留意及追捧英國樓盤，但隔山買牛，當然要小心謹慎。

客人經常問：「大衛叔叔，究竟英國買樓要注意乜嘢陷阱？」

我回答說：「我們先了解一下英國的兩種業權：永久業權（Freehold）和租賃業權（Leasehold）的分別。前者即買家同時擁有物業和地權，因此購買物業後無需繳交地租。同時，所擁有物業，包括物業所佔有的土地、物業內外牆裝修均由業主自行負責。轉售時，Freeholder可以選擇同時賣出物業及地權，那麼買家就會成為取而代之的 Freeholder；但亦有可能是 Freeholder 只賣物業而不賣地權。」

只擁有物業但沒有地權的買家則稱之為 Leaseholder。Leaseholder 需向 Freeholder 租賃物業的用地。租約有長有短，較為常見的有125年或999年，但亦有數十年甚至是十數年。買新樓的朋友也要注意，因為新樓大多以 Leasehold 形式出售。Leaseholder 購買物業之後，需要定期向地主繳交費用，包括公家設施的保養費、管理費、保險費和地租，至於費用多少、包括甚麼服務，就按買賣合約而定，但條款大多是賣方主導的。此外，Freeholder 也 有機會出售地權給機構投資者，故此就算之前訂立的條件也有風險被更改。

所謂小數怕長計，指的就是可能要定期繳交高昂的費用，不單如此，也有很多業主入住後卻發現 Freeholder 錢就照收，卻不提供什麼服務。有些比較極端的例子甚至是外牆維修會不批准，甚至不准飼養寵物。2019年的 Annual Homeowner Success 調查發現，超過五分一人不滿意 Leaseholder 的維修及管理；超過四分一人認為 Leaseholder 濫收費用。

究竟要如何確保合約對買賣雙方公平？建議購買物業切忌草草簽約，必須要詳細閱讀買賣或租約條款。有時候香港的買家因異地交易而未能完全理解條款，因此聘請專業獨立物業顧問或律師提供指引及法律意見，處理買賣細則是不可或缺的，免出任何差池。

作者_大衞叔叔簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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