【陽光旅途@iM網欄】快樂其實很簡單 世界最快樂的國度不丹  

快樂，是陽光普照的清晨

快樂，是流水美妙的音韻

快樂，長伴我這一生

皆因我是快樂人！

自小就喜歡許冠傑的這首「快樂」，小時候只覺旋律優美，人經歷多了，更欣賞這份歌詞的情懷。擁有更多財富、名利、物質，亦未必能真正使人快樂！世界上大多國家一直追求的是國民生產總值 GDP 的增長，但有一個小國，卻在追求國家快樂指數 GNH 的目標。今天為大家介紹世界上最快樂的國家－不丹。

藏傳佛教聖地

大多港人對不丹的認識，可能是因為當年梁朝偉和劉嘉玲選擇在當地舉行佛教婚禮的原因。但不丹的特別之處，絕對不單如此。不丹的旅遊發展和大多數國家的概念很不同，並不希望接待太多的遊客。為了保護環境與文化，不丹採取遊客限額制及每人每日200美元的最低消費要求，而且不接受自由行！所有入境簽證由當地旅行社安排。扣除政府高昂收費後， 200 美元一天亦只能住三星賓館。當然當地有不少的五星級酒店，費用更高！

▲ 僧人在帕羅宗內的寺廟外。

雖然如此，但遊人不絕！當地的景點主要圍繞藏傳佛教的建築或自然風光！其中最著名的，要算是屹立在 3120 米懸崖上的虎穴寺！全程來回徒步 14 公里，上山下坡，而且高海拔，約需 6 小時！上山初段可乘小馬，約可省回 1/3 路程！不過沿路是懸崖，真擔心小馬會差錯腳！除了虎穴寺外，一定要參觀一些著名的「宗堡」，如帕羅宗、普拉卡宗等集合宗教與政治於一身的城堡，非常莊嚴宏偉！如果大家有機會碰上不丹人的射箭比賽，就會體會到何謂百步穿楊！距離何止百步呢！目測約有 7 、 80 米。使人嘆為觀止！

▲ 屹立於3120米懸崖上的虎穴寺。

真正快樂的不丹人

相比參觀景點，更吸引我的，是與當地人接觸！當和他們談天的時候，使我感受到他們的快樂！他們經常掛在口邊的：「國王對我們很好，我們很滿足」。根據當地最新的人口普查，有 97% 的人表示自己很快樂！很多人可能會覺得不丹很封閉，是因無知而快樂！但實情卻正好相反，不丹出國留學的學生， 99% 畢業後都會回國發展，他們接觸西方國家後，還是覺得不丹比其他國家更好！國王一直努力推銷民主，但國民都不要。可能由於不丹崇尚佛教的無慾無求，而且全國茹素，有錢人和窮人吃的東西差不多；所有人都穿民族服裝，亦沒有什麼品牌比較；最重要是國王的房子，和一般人的亦沒有兩樣！大家在追求的不是財富，而是生活上的滿足！不丹亦是一個零軍備的國家，外交上都倚靠印度。國家反而把資源投放在免費醫療及教育上，照顧到人民的需要！ 不丹之行，除了使我有機會親睹這個神秘國度外，更令我重新思考人生的本義。我們現在不斷追求的物欲及名利，真正是我們快樂所需的元素嗎？

▲ 第一段上虎穴寺的路程可乘小馬。

▲ 女性傳統服裝Kira

▲ 不丹食物以素菜為主，部份外國人餐廳亦只提供有限肉食。

▲ 百步穿楊射箭比賽。