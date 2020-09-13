【英國脫歐】約翰遜倡新法或撕毀英歐協議 死敵工黨竟支持

▲ 【英國脫歐】約翰遜擬立法撕毀英歐協議 獲工黨支持

英國脫歐談判持續，雙方需在脫歐後過渡期年底屆滿後談妥貿易協議，惟首相約翰遜態度強硬，擬單邊立法撕毀脫歐協議，引起政治爭議，不少保守黨元老亦反對，惟最大在野黨工黨在此事上意外配合，黨魁施紀賢明言支持立法。

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約翰遜（Boris Johnson）政府計劃提出的「內部市場議案」（Internal Market Bill），此法在北愛問題上抵觸並可凌駕脫歐協議，變相撕毀脫歐協議，在保守黨內亦有爭議。工黨作為約翰遜天然政敵，黨魁施紀賢（Keir Starmer）反而伸出援手。

施紀賢在英國報章撰文，指工黨願意在內部市場議案立法上充當角色，稱若政府能回應不同黨派對內部市場議案的疑惑，工黨願意支持法案。

不過，要獲工黨真正支持亦非易事，約翰遜勢要對議案作出重大修改，確保不會違反國際法，並解決各地方政府與英格蘭政府的權力分配問題。施紀賢曾斥議案違背脫歐協議荒唐，諷約翰遜府指摘民眾違反防疫規定，自己卻無視國際法。

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內部市場議案周一交國會辯論，勢遭遇保守黨內反對，屬保守黨的前首相文翠珊（Theresa May）、馬卓安（John Major）以及工黨前首相貝理雅（Tony Blair）都反對立法。

法案賦權英國政府，單方面取消脫歐協議的北愛貨物流動安排，或令北愛爾蘭及愛爾蘭邊境出現硬邊界，變相將北愛分裂出英國。貝理雅及馬卓安形容，約翰遜政府所為不負責任，原則上錯誤（irresponsible, wrong in principle），令英國蒙羞（embarrassing）。

兩位前首相任內，正是北愛邁向和平的關鍵時期，相信二人極不樂見當地再起動盪。他們都認為，議案會令歐盟更不信任英國，英歐協議更難談妥。

約翰遜則全力遊說黨友接受議案，周五透過Zoom舉行的遙距內閣會議上，他提出完全不同見解，強調議案對避免外國勢力分裂英國，至關重要，堅稱仍有很大機會（very good chance）在10月中與歐盟達成協議。會上有黨友提出疑問，但約翰遜以訊號接收不理想為由迴避，未有回答。

責任編輯：林建忠