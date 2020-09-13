  • 29°C
香港時間 : 2020913日 (日) 18:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【重開無期】派對場地捱不過停業令　協會：6至7成業者已離場

商業 18:30 2020/09/13

分享：

本港疫情稍為放緩，部分處所已陸續開業，但派對房間仍被勒令停業。業界大嘆無奈，一直未獲政府部門處理，復業無期。有6至7成業者已離場，大型派對房間影響特別嚴重，料陸續轉攻小型派對。

【重開無期】派對房間不獲減租或止蝕離場　業主回覆租戶：需自行承擔風險

不受任何部門規管　轉型有風險

香港派對場地協會會長林漢然透露，該會多次去信政府，望進一步反映業界訴求，惟一直未獲適切回覆。他又引述民政事務局回覆指，派對房間不屬其規管範圍，故一直未有與業界聯絡。

派對場地停業至今一直「燒錢」，租金開支每月由3萬至5萬元不等。難捱無了期停業，林稱有6至7成業者已離場。不過，有些用作攝影、興趣班的多用途工作室卻繼續營業。被問到部分業界會否因此轉型，林漢然坦言此舉存有風險，不理解執法者對於派對房間的定義，料轉型後仍有機會被票控。

市場有需求　料難出現折扣潮

林又透露，現時有2成派對房間是主打2人至4人。他認為限聚令放寬後，理應讓他們重新開業，「讓業者至少有機會做生意。」從酒店預約情況，以至停業期間仍不斷收到顧客查詢預約來看，林相信市場對於小型派對有一定需求，不會出現大幅度的折扣潮。他估計，開業後可恢復3至4成生意；若限聚令完全鬆綁，生意最多可重上7成水平。

【限聚令放寬】派對場地期待開業　惟生意恢復需待限聚令再放寬

【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成　籲市民勿「報復式消費」

記者：葉泳珊

相關文章

【重開無期】派對房間不獲減租或止蝕離場　業主回覆租戶：需自行承擔風險
今日
【重開無期】派對房間不獲減租或止蝕離場　業主回覆租戶：需自行承擔風險
【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成　籲市民勿「報復式消費」
今日
【限聚令放寬】黃家和料食肆晚市生意回復8成　籲市民勿「報復式消費」
【限聚令放寬】食肆每檯人數放寬至4人　酒樓早午市生意回升約3成
2020/09/11
【限聚令放寬】食肆每檯人數放寬至4人　酒樓早午市生意回升約3成
【疫市求生】本地現報復式消費？　K11 MUSEA第二季營業額回升35%
2020/09/12
【疫市求生】本地現報復式消費？　K11 MUSEA第二季營業額回升35%
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 酒店 香港 民政事務局 限聚令

下一篇文章

【重開無期】派對房間不獲減租或止蝕離場　業主回覆租戶：需自行承擔風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Netflix】Netflix未能進入中國　CEO：亞洲市場都有很多機會
【Netflix】Netflix未能進入中國　CEO：亞洲市場都有很多機會
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
【中秋節】Klook月餅低至半價　酒店自助晚餐買一送一
張國榮新版《春夏秋冬》　多間串流平台均有上架（附MV連結）
張國榮新版《春夏秋冬》　多間串流平台均有上架（附MV連結）
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【疫市求生】本地現報復式消費？　K11 MUSEA第二季營業額回升35%
【疫市求生】本地現報復式消費？　K11 MUSEA第二季營業額回升35%