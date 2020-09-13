【重開無期】派對場地捱不過停業令　協會：6至7成業者已離場

本港疫情稍為放緩，部分處所已陸續開業，但派對房間仍被勒令停業。業界大嘆無奈，一直未獲政府部門處理，復業無期。有6至7成業者已離場，大型派對房間影響特別嚴重，料陸續轉攻小型派對。

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不受任何部門規管 轉型有風險

香港派對場地協會會長林漢然透露，該會多次去信政府，望進一步反映業界訴求，惟一直未獲適切回覆。他又引述民政事務局回覆指，派對房間不屬其規管範圍，故一直未有與業界聯絡。

派對場地停業至今一直「燒錢」，租金開支每月由3萬至5萬元不等。難捱無了期停業，林稱有6至7成業者已離場。不過，有些用作攝影、興趣班的多用途工作室卻繼續營業。被問到部分業界會否因此轉型，林漢然坦言此舉存有風險，不理解執法者對於派對房間的定義，料轉型後仍有機會被票控。

市場有需求 料難出現折扣潮

林又透露，現時有2成派對房間是主打2人至4人。他認為限聚令放寬後，理應讓他們重新開業，「讓業者至少有機會做生意。」從酒店預約情況，以至停業期間仍不斷收到顧客查詢預約來看，林相信市場對於小型派對有一定需求，不會出現大幅度的折扣潮。他估計，開業後可恢復3至4成生意；若限聚令完全鬆綁，生意最多可重上7成水平。

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記者：葉泳珊