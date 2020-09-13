【重開無期】派對房間不獲減租或止蝕離場　業主回覆租戶：需自行承擔風險

▲ Give me 5 Partyroom的李小姐預計，派對房間重開後亦只能回復最多一半的生意。（受訪者提供圖片）

本港疫情稍為放緩，部分處所已陸續開業，但派對房間仍被勒令停業。有業者大嘆，停業至今未獲減租，業主認為「租戶需自行承擔風險」；視聖誕節檔期為「經營關口」。

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於觀塘經營大型派對場地Give me 5 Partyroom的李小姐預計，派對房間重開後亦只能回復最多一半的生意。她解釋，因派對模式改變，人數減少將由20人減少至10人以內，收入難復以往水平。即使派對人數減少，亦不會強制縮減場地租用時段，坦言「最緊要有生意。」

聖誕節檔期決定去或留

停業至今，李小姐透露其業主完全不願減租。她曾與業主商討，惟僅獲回覆指「租戶需自行承擔風險。」她稱「目前已墊支5萬至7萬」，並視聖誕節檔期為「經營關口」。若屆時仍未能恢復正常經營，或會離場止蝕。

香港派對場地協會會長林漢然亦指，大型派對場地一個月租金大約5至6萬元左右。即使開業後，相信大型派對的需求不復再。他預計大型場地或需更改租用計畫，下調最低人數收費，轉型至小型派對。雖然或令經營難以收支平衡，但至少可做生意。

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記者：葉泳珊