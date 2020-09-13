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上汽集團擬2025年前推逾10款氫燃料電池汽車

即市財經 17:47 2020/09/13

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上汽集團據報計劃在2025年前，推出至少10款氫燃料電池汽車。

內地媒體報道，上汽集團（滬：600104）公佈氫燃料電池汽車發展規劃，上汽計劃在2025年前，推出至少十款燃料電池整車產品，上汽集團旗下燃料電池公司捷氫科技達到百億級市值。上汽又指，目標建立起千人以上燃料電池研發運營團隊，形成萬輛級燃料電池整車產銷規模，市場佔有率在10%以上。

上汽集團總裁王曉秋表示，將推動新一代自主燃料電池技術在重卡、輕卡、大巴等商業車產品的批量化應用，並適時推出全新的燃料電池乘用車產品。

有「貨車界Tesla」之稱的氫動力汽車公司Nikola（美︰NKLA）年內股價急升，雖然尚未量產任何型號的新能源車，惟市值已逼近千億元，令氫電池成為市場焦點。氫燃料電池雖然在能量、重量方面勝鋰電池，不過生產及運輸卻重污染、成本高、流失大等問題。

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編輯：陳健婷

美股 A股 Nikola（美：NKLA） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 上汽集團（滬：600104）

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