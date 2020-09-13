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陳茂波︰政府與社會需建立有效應變機制

即市財經 17:47 2020/09/13

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財政司司長陳茂波發表網誌表示，面對新冠病毒的高傳染性，政府與社會需要一起建立一套有效的應變機制。

財政司司長陳茂波發表網誌表示，面對新冠病毒的高傳染性，政府與社會需要一起建立一套有效的應變機制，一旦疫情出現反覆甚至小型爆發時，整個社會能迅速行動起來，配合及時的大範圍檢測和個案追縱，以最快速度將疫情影響範圍盡量收窄。

陳茂波稱，做好防疫及有效管控疫情，是穩住經濟和信心的關鍵要素。這關係到市民的出行自由和消費意欲，以至食肆、商店及企業的生意及對營商前景的信心。

在對外聯繫的層面，如果香港能把疫情管控好、不再出現源頭不明的本地個案，並好好利用在普及檢測計劃中所提升了的檢測能力，加快推出健康碼，便有望放寬與內地以至其他地方的人員往返限制，這將有助加速本地經濟的恢復，惠及各行各業的打工仔，亦可讓因疫情而分隔兩地的親人得以團聚，以及有限度的外出旅遊。

陳茂波又指，近期本港的新增確診個案雖持續處於低水平，但仍有不少源頭不明的個案，普及檢測正希望透過找出隱形患者以加快遏阻社區中的傳播鏈，呼籲未做檢測的市民在今明兩天到社區檢測中心參與檢測。

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編輯：袁諾曦

疫情 經濟 陳茂波 財政司

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