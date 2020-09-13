海洋公園推出港人限定優惠吸客 劉鳴煒：「一年內不可能轉虧為盈」

疫情緩和，根據政府指令，主題樂園最快下周五(9月18日)可重開，海洋公園表示已準備就緒，同時會推出新入場優惠及全新「森度遊」活動「試水溫」，為公園未來運作覓新方向。不過Halloween活動自2001年起舉辦，今年將首次停辦。

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此外海洋公園經濟狀況不佳，加上疫情，今年至今只開放52日，主席劉鳴煒更表示，上任之初已相信公園一年內不可能轉虧為盈，但求一年任期內為公園覓新出路。

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另外海洋公園推出優惠吸引顧客，推出港人限定優惠，詳情及細節如下。



港人限定優惠



標準門票

(重開日至2020年12月31日)

成人：320元(原價498元)另可獲100元電子消費現金券

小童：160元(原價249元)另可獲50元電子消費現金券

*10月1日起，成人加278元、學生加178元、小童加139元可憑當日門票升級至無限次入場證



無限次入場證

(重開日起發售)

成人：498元(2020年11月30日或之前購買可獲100元電子消費現金券)

學生：398元(2020年11月30日或之前購買可獲100元電子消費現金券)

小童：249元(2020年11月30日或之前購買可獲50元電子消費現金券)

*有效期：2020年10月1日至2021年3月31日(不適用於2020年12月20日至31日，以及2021年2月12日至19日)

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責任編輯：翁嘉陽





