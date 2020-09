美國洛杉磯兩警察遭不明人士槍擊 傷勢危殆（有片）

美國加州洛杉磯縣警方表示,有兩名警員執勤時遭不明人士槍擊,兩人遭槍手開多槍擊中至重傷。警方表示兩名警員傷勢危殆,正接受手術搶救,並正通緝該名槍手。

當地上周六(12日)晚上7時左右,洛杉磯縣有一男一女兩名警員於警車遭到槍擊。根據警方於社交媒體Twitter發布的片段,當時槍手從車後靠近,走至警車副駕駛座的方向開槍伏擊,據報曾連開多槍。

案發片段

警方透露,一名31歲的女警及24歲的男警受傷,兩人於一年多前就職,女警育有一名6歲的兒子。警方表示兩人目前傷勢危殆,已送往醫院接受手術。

槍手仍然在逃,警方指兩名遭伏擊的警員未能詳細描述槍手的特徵,但其中一人形容槍手是個擁有深色皮膚的男子(dark-skinned male.)。

洛杉磯縣警長比利亞努埃瓦(Alex Villanueva)形容案件令他感到憤怒和沮喪:

這是一份危險的工作,而一切行動和説話都會帶來後果。我們的工作並沒有變得容易,因為人們不喜歡執法。

(This is a dangerous job, and actions and words have consequences. Our job does not get any easier because people do not like law enforcement.)