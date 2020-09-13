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美國洛杉磯兩警察遭不明人士槍擊 傷勢危殆（有片）

環球社會熱點 17:29 2020/09/13

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美國加州洛杉磯縣警方表示，有兩名警員執勤時遭不明人士槍擊，兩人遭槍手開多槍擊中至重傷。警方表示兩名警員傷勢危殆，正接受手術搶救，並正通緝該名槍手。

「連呼吸都痛」被警射7槍致癱黑人首開腔 【下一頁】

波特蘭示威百日 示威者向警員投燃燒彈 【下一頁】

當地上周六（12日）晚上7時左右，洛杉磯縣有一男一女兩名警員於警車遭到槍擊。根據警方於社交媒體Twitter發布的片段，當時槍手從車後靠近，走至警車副駕駛座的方向開槍伏擊，據報曾連開多槍。

案發片段

警方透露，一名31歲的女警及24歲的男警受傷，兩人於一年多前就職，女警育有一名6歲的兒子。警方表示兩人目前傷勢危殆，已送往醫院接受手術。

槍手仍然在逃，警方指兩名遭伏擊的警員未能詳細描述槍手的特徵，但其中一人形容槍手是個擁有深色皮膚的男子（dark-skinned male.）。

洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威 【下一頁】

洛杉磯縣警長比利亞努埃瓦（Alex Villanueva）形容案件令他感到憤怒和沮喪：

這是一份危險的工作，而一切行動和説話都會帶來後果。我們的工作並沒有變得容易，因為人們不喜歡執法。

（This is a dangerous job, and actions and words have consequences. Our job does not get any easier because people do not like law enforcement.）

美國總統特朗普（Donald Trump）也在社交媒體Twitter，轉發兩名警員遭伏擊的影片。特朗普更發文指：「這種畜牲必須遭到嚴厲打擊！」（Animals that must be hit hard!）

責任編輯：鄭錦玲

美國加州洛杉磯縣警方表示，有兩名警員執勤時遭不明人士槍擊

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