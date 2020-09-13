【英鎊滙價】市場對英鎊滙價大分歧 花旗睇好鎊滙重上1.35高位

▲ 本周滙市焦點是英倫銀行於本周四議息，市場緊盯會否重提負利率，對應英國硬脫歐危機。

本周左右滙市的消息多多，投資界聚焦「超級星期四」，因兩大市場焦點皆於本港時間本周四（9月17日）發生，包括英倫銀行議息及聯儲局議息結果。而英國的脫歐爭議更備受關注，英國首相約翰遜現正力爭於本月底前，通過其新近提出的「內部市場法案」，被指單方面修改脫歐協議，惹來歐盟極不滿，市場加深對脫歐談判破裂的憂慮，累英鎊兌美元最近插水。但花旗暫仍料英鎊為亮點貨幣，為下半年最看好的外幣之一，有機會跑贏其它主流外幣，且料年底前可重上1.35高位。

英國國會下議院將於明天（9月14日），正式辯論「內部市場法案」；但外電指，周末當地已有不少「大反派」，呼籲議員切勿支持法案。

上商研究部主管林俊泓看淡英鎊的走勢，畢竟英揆提出的「內部市場法案」，涉及脫歐協議中的北愛爾蘭條款，被指凌駕及單方面改寫脫歐協議，引起激辯，更為本已陷入僵局的英歐貿易談判，驟添不明朗因素。市場唯恐英歐雙方談判破裂，而賭博商Smarket顯示，投機客打賭硬脫歐的機率，由高峰時的七成，及至7月底仍高達45%。

雖然花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧新近下調對英鎊的預測，但只改低位的預估，由1.2982調低至1.2783；可是高位卻維持1.3514的預測，更預計或最快於10月可重上1.35大關。再者，他暫仍維持英鎊為下半年最看好的外幣之一，有機會跑贏，主因是美元弱勢，復添英國的經濟數據持續優於預期，且料續採財政和貨幣政策力挺經濟。

如以英鎊現滙約為1.2794，若能於今年底前重返花旗所料的1.3514高位，即約有近6%的潛在漲幅。

上商唱淡 予英鎊年底目標價1.28

不過，林俊泓卻唱反調，料鎊滙走勢跑輸其它外幣，由現時到年底英鎊的高低位介乎1.26至1.32，年底目標仍未能重上1.3心理大關，僅為1.28。

華僑永亨經濟師李若凡亦對英鎊有保留，她指，英國與歐盟的貿易無協議脫歐危機驟增，市料英倫銀行提早實施負利率，冀對應硬脫歐的風險。短線而言，料英鎊兌美元在1.269到1.31上落，兌港元則於9.8353至10.076浮沉。

另方面，自從聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於上月底在Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上放鴿，提出「平均通脹目標」，意味着未來聯儲局將容許通脹水平高於2%的目標後；投資者憧憬本周四，其會否為通脹維持在2%有更多解畫。

此外，日本政局變天，日圓亦是關鍵，明天日本自民黨的黨總裁選舉，日圓滙價走向頓變焦點，外電指包括下任首相大熱人選、內閣官房長官菅義偉等誓作強勢角逐；而菅義偉素來被視為「安倍經濟學」的幕後推手，分析料新接棒人會延續日圓貶值等「安倍三支箭」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪