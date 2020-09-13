【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？

▲ 蘋果即將舉行發布會，市場熱切期待的iPhone 12卻未必來得及登場。(圖片來源: 法新社)

蘋果（Apple）將於本月15日舉行命名為「Time Flies」的秋季發布會，雖然市場對於iPhone 12有頗高期待，但愈來愈多傳聞指向發布會將不會發布新iPhone。據近期蘋果消息準確度相當高的爆料達人Jon Prosser的最新推文，15日的發布會將會「肯定」有兩款新的Apple Watch：Apple Watch SE、Apple Watch Series 6，與兩系列的iPad：iPad Air 4與iPad 8。

他又指，活動亦會有其他發布，但焦點仍是Apple Watch及iPad，並且，發布會不會有iPhone與AirPods Studio的消息。

消費者高度期望iPhone 12的推出，詳情可按【下一頁】：

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針對iPhone 12， Jon Prosser亦指出，iPhone 12已經開始進入量產階段，但因應iOS 14.1的更新狀況，他評估新iPhone要10月中下旬才會上市，因此「如果發布會公布iPhone，我會很震驚。」

▲ 爆料達人預測本月15日舉行的蘋果活動的內容，他表示屆時不會有iPhone的消息。( 圖片來源：Twitter@jon_prosser)

他的消息亦與另一位爆料達人Evan Brass的消息吻合。Evan Brass日前張貼出一家英國電訊商的廣告訊息，顯示該電訊商的iPhone 12預購期將至10月20日為止。科技網媒Phonearena根據消息推測，蘋果或於10月13日舉行iPhone 12的發布會，並於16日開始預購。換言之，消費者最少要多等一個月，才可望見到iPhone 12的真身。以上消息仍待蘋果官方最終發布為準。

責任編輯: 周俊霖