美國教育、醫療質素倒退 專家：淪為發展中國家

▲ 美國國民生活質素倒退 專家：淪為發展中國家

美國作為世界最大經濟體，不論經濟、文化、軍事，在世界地位都舉足輕重，惟國民的生活質素，卻有變差趨勢。美國的社會發展指數（Social Progress Index）排名，由2011年的第19位，跌至最新第28位，其中在醫療及基本教育方面，分別與約旦及蒙古並肩，有專家形容美國已淪為發展中國家。

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美國非牟利組織Social Progress Imperative聯同哈佛大學（Harvard University）等多間美國知名學府編撰的2020年社會發展指數出爐，其中美國的排名，由2011年的第19位，跌至最新第28位，與巴西及匈牙利一起，並列全球163國中，僅有三個國民生活質素較10年前下降的國家。

指數從多方面評估國家人民的生活質素，包括醫療、教育、營養、安全、環境及自由等，其中美國在高等教育普及度及大學質素上排全球第一，但在基本教育質素上，僅排第91，與烏茲別克及蒙古並肩。

醫療方面，美國醫療科技之先進，可謂舉世無雙，但整體國民所獲得的醫療服務卻有待改善，排全球第97，與智利、約旦、阿爾巴尼亞等國差不多。

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美國兇殺案嚴重，交通意外死亡率高，衛生環境差及互聯網連接差，以及與其餘發達國家相比，對少數族裔較不友善，亦拖低分數。有份參與編撰指數的哈佛教授Michael Porter形容，美國已淪為發展中國家（It’s like we’re a developing country），已不是大眾所認知的國家。

美國傳媒廣泛報道消息，放大審視國家需改善之處，差勁的項目無疑值得關注，惟整體而言，美國生活質素不至太差，在最佳至最劣6大級別中仍屬第2佳級別，綜合排名28，緊隨其後的是新加坡，排第29；排首3名的全是北歐國家，依次分別是挪威、丹麥、芬蘭，中國則排第100。

責任編輯：林建忠