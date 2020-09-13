【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，新加坡航空早前宣布削20%職位後，現在則傳出將跟上「偽出國」潮流，預計10月底推出國內飛行體驗旅程，以改善經營困境。

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新加坡《The Straitstimes》報道，新加坡航空正計劃於10月底前為國內乘客推出「偽出國」飛行旅程，屆時航班會從樟宜機場起飛，預計在空中飛行約3小時後，於原機場降落。Singapore Air Charter總監伍德Stefan Wood表示，已經為這種航班設計了一套方案，包括與酒店合作提供住宿、購物券、豪華轎車、渡輪服務等套裝行程，他堅信，此類航班具一定市場需求。

事實上，在台灣多家航空公司亦已試過推出類似項目，包括長榮航空。航空分析機構Sobie Aviation分析師Brendan Sobie認為，此類行程至少不會虧蝕，也可活用飛機和機組人員。

Singapore Air Charter對308人的調查顯示，有75%受訪者願意參與「偽出國」行程，其中45%願意支付288美元坐經濟艙、40%願意付588美元坐商務艙；另60％的受訪者表示希望航班持續兩個小時。

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責任編輯：蘇穎琪