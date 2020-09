【美國大選】特朗普質疑拜登服藥 才通過黨内初選辯論

美國總統大選11月3日舉行,美國總統特朗普再次發表針對民主黨拜登的爭議言論。特朗普接受霍士新聞台訪問時表示,他認為拜登早期於民主黨初選辯論的表現欠佳,質疑拜登服藥後才能順利通過。

特朗普(Donald Trump)的訪問片段於上周六(12日)播出。特朗普於節目中抨擊拜登(Joe Biden)可能曾經服用藥物(possibly – drugs involved)。

特朗普表示拜登若非靠藥物,根本難以逆轉初選辯論初期的惡劣表現:

我不知道你(拜登)如何改變一開始這麽差的表現,你甚至無法說出一句完整的話。 (I don’t know how you can go from being so bad where you can’t even get out a sentence.)

特朗普又表示,民主黨初選辯論時有不少民主黨參選人在台上,他很懷疑拜登「怎可能順利跑出?」(How is it possible that he can go forward?)

特朗普甚至提出,拜登能順利獲得民主黨提名,是因為麻省參議員沃倫(Elizabeth Warren)分薄了進步派的票源。特朗普認為如沃倫退選,桑德斯(Bernie Sanders)在超級星期二會勝出所有州分,取代拜登成為民主黨總統候選人。

事實上,這已非特朗普首次質疑拜登服藥。特朗普上月底稱拜登在民主黨11場辯論中表現不連貫,更挑戰拜登在二人首場總統辯論前接受藥物測試。

▲ 美國總統特朗普表示拜登於民主黨初選辯論的表現欠佳,質疑拜登服藥後才能通過。