【美國大選】特朗普質疑拜登服藥 才通過黨内初選辯論

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普再次發表針對民主黨拜登的爭議言論。特朗普接受霍士新聞台訪問時表示，他認為拜登早期於民主黨初選辯論的表現欠佳，質疑拜登服藥後才能順利通過。

美國死亡人數迫近20萬 惟特朗普誇美死亡率全球最低 【下一頁】

特朗普連任有危 共和黨提前投票遠遠落後 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）的訪問片段於上周六（12日）播出。特朗普於節目中抨擊拜登（Joe Biden）可能曾經服用藥物（possibly – drugs involved）。

特朗普表示拜登若非靠藥物，根本難以逆轉初選辯論初期的惡劣表現：

我不知道你（拜登）如何改變一開始這麽差的表現，你甚至無法說出一句完整的話。 （I don’t know how you can go from being so bad where you can’t even get out a sentence.）

特朗普又表示，民主黨初選辯論時有不少民主黨參選人在台上，他很懷疑拜登「怎可能順利跑出？」（How is it possible that he can go forward?）

華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯 【下一頁】

特朗普甚至提出，拜登能順利獲得民主黨提名，是因為麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）分薄了進步派的票源。特朗普認為如沃倫退選，桑德斯（Bernie Sanders）在超級星期二會勝出所有州分，取代拜登成為民主黨總統候選人。

事實上，這已非特朗普首次質疑拜登服藥。特朗普上月底稱拜登在民主黨11場辯論中表現不連貫，更挑戰拜登在二人首場總統辯論前接受藥物測試。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普表示拜登於民主黨初選辯論的表現欠佳，質疑拜登服藥後才能通過。