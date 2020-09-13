【期貨炒家】上市公司21次炒賣期貨全獲利　勁賺8億被封期貨大神

今年4月中以來，A股上市公司秦安股份（滬：603758）21次炒賣期貨，竟全數獲利，累計勁賺近8億元（人民幣，下同），竟令公司上半年業績扭虧為盈，更被內地網民封為「A股期貨大神」。不過，秦安近日終收到上交所的監管工作函，相信期貨大神今次要收手了。

據秦安披露的資料顯示，由今年4月15日至9月11日期間，共21次在期貨平倉，而竟然全數獲利，其中在8月6日單日就大膁1.37億元，21次平倉累計帶來7.7億元利潤。秦安初始授權期貨投資金額為5億元，換言之，3個月內已賺超過一超，難怪秦安董事長唐遠明有A股期貨大神稱號。

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秦安主業是從事汽車汽缸、汽缸蓋、變速器箱體等汽車引擎零部件，在2017年在上交所掛牌上市，公司曾披露，由於原材料鋁的采購額佔公司產品制造成本的21.34%，預計2020年鋁采購量將繼續增加。基於長期跟蹤鋁現貨價格走勢判斷，為能在現貨市場的價格波動中把握節奏，降低現貨采購成本及增加公司收益，公司決定進行期貨交易。

今年上半年，公司淨賺2.51億元，同比增長541%，扣除非經常性損益後淨利潤125萬，實現扭虧為盈。而期內期貨平倉及浮動收益扣除手續費後的淨收益為2.54億元，換言之，公司淨利潤幾乎全部來自炒期貨。

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隨著秦安不斷披露炒賣期貨的利潤狀況，股價也大幅爆升，9月2日最高曾升至12.4元，創近2年新高。截至上周五（11日），收報10.24元，較4月底時低位升近一倍，今年以來累計上升64%。

不過，秦安在期貨市場不斷平倉獲利，公司成為市場焦點之餘，也引起監管機構注意，據內媒報道，上交所在上周五傍晚也就秦安期貨投資事宜，發出監管工作函。

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