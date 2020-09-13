【英國疫情】周末確診急增 民眾趁收緊限聚令前聚會

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國再增超過3,000宗新冠肺炎病例。英格蘭由周一（14日）起收緊限聚令至六人，不少民眾趁新限聚令生效前外出參與聚會。有衛生專家警告英國正處於疫情失控邊緣，民眾如在周末聚會將增加傳播風險。

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英國宣布再增3,497宗新冠肺炎病例，為英國過去四個月以來的周末確診新高，累計超過36.5萬宗病例。英國政府上周宣布，英格蘭周一起收緊限聚令，聚會人數由30人大幅收緊至6人。限聚令適用於私人住所、室內及室外場所、咖啡店及酒吧等亦包括在內，違者最高可被罰款3,200英鎊（32,395港元）。

英國曼徹斯特地區的警方上周六（12日）表示，同日清晨搗破一場規模達30人的室内派對。英國《天空電視台》更引述布賴頓（Brighton）地區的居民表示，當地周末時有不少年輕人以6人一組的形式在街上閒逛，海灘及酒吧上也有大量人聚集。

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英國政府前首席科學顧問沃爾波特（Mark Walport）警告，英國的新冠肺炎疫情正處於失控的邊緣（on the edge of losing control。他強調減少接觸人數是控制疫情的唯一方式，呼籲民眾在周末也不要舉行聚會。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國因應新冠肺炎疫情收緊限聚令至六人，不少民眾趁生效前外出參與聚會。