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【外賣平台】Foodpanda疫情期間提高佣金至35％ 引加盟餐廳不滿

環球政經 13:54 2020/09/13

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由於新冠肺炎疫情持續，市民都不大夠膽外出，因而令外賣平台生意大增。外賣平台龍頭 Foodpanda早前向已加盟餐廳表示，將於下月一日更改合約條款，包括：一）外賣自取服務仍收取商戶35％佣金；二）平台價與堂食價必須一致；三）若拒絕接單，將會被徵收最高30港元服務費，而連串新措施都令商戶大感不滿。

【新冠肺炎】Foodpanda外賣員「中招」一家四口受感染【下一頁

除了餐廳商戶外，Foodpanda送遞員亦於上周四發聲明，不滿資方近月三次削減每張接單服務費底價，若於周六（今日）下午前未有回應訴求，包括提高服務費，將會在下周一（14日）發動工業行動，延長送餐時間、於繁忙時間拒絕送餐等，預計約有五百人參與。最後資方於前晚（11日）達成共識，答應上調送遞員服務費。

【資料洩漏】Foodpanda母企洩漏72萬用戶資料 香港用戶都有份【下一頁

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

 

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