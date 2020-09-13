【趣話財經】南韓散戶瘋狂入市 佔當地股市成交量升至近九成

隨着疫情漸離高峰，南韓股市過去半年氣氛良的，南韓綜合指數已由3月的1500點升至現時接近2400點，成亞洲近半年最佳股市之一。升市的動力卻非來自機構，而是散户。截至上周， 南韓散户交易成交量佔當地整體成交量已升至87.5%,較3月時的51.4%大幅上升。

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外電報導，南韓機構和外資投資者自3月以來便處於淨賣出狀態，但與此同時當地散户踴躍入市，淨買入高達25.6兆韓圜，即216億美元股票。三星證券一.策略主管You Seung-Min認為，散户們聽聞身邊朋友在3月跌市時賺了大錢後，掀起集體入市心態。散户愛股除包括三星電子和SK海力士，亦包括今年累升19倍的醫藥股Shin Poong和近日上市的大熱新股Kakao Games。

股市歌舞昇平的同時，業界人士亦提醒這由散户主導的升市存在風險。其中南韓證券孖展融資額，已大增至16.98兆韓圜，即約69億美元的歷史新高。

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