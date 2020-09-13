▲ 【歐洲第二波疫情】法國單日新確診首破萬 總理仍不希望封城

新型冠狀病毒肆虐歐洲，法國疫情反彈情況尤其嚴重，周六單日新增1.0561萬宗確診個案，是疫情爆發以來首次突破1萬關。疫情持續惡化，法國政府仍希望避免再次廣泛封城，未有宣布重大防疫措施。

按法國衛生部的疫情數據，當地周六單日新增1.0561宗確診，較前一日的9406宗增加12%，並突破周四創下的9843宗紀錄，累計確診個案增至逾37萬。

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法國疫情已持續超越3月高峰期水平，即使是當時，單日新增確診大部分日子不過5000，近期則動輒近萬，法國疫情擴散情況甚至已超越年初的意大利，形勢非常嚴峻。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周五承認，疫情顯著惡化（clear worsening），並稱病毒的威力沒有減弱，未來多個月會繼續困擾法國，但他未有宣布重大的新防疫措施，指仍希望可透過戴口罩、社交距離及加強檢測，避免再次封城。

法國政府決定延長確診人士的隔離期，由原先的7日，延長至14日，並賦權地方政府，可限制商店營業時間。

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惟若法國疫情繼續惡化，當局或被迫再次使出嚴厲手段控制疫情，法國傳染病專家Jean-François Delfraissy上周三曾透露，當局或在10天內作出困難的決定。

他表示，疫情大爆發暫未令當地醫院爆滿，予民眾虛假的安全感，直指法國疫情已是僅次於西歐最嚴重的西班牙，遠差過意大利，他稱法國部分地區有出現確診幾何倍數急增的危機。

責任編輯：林建忠