【第三波疫情】許樹昌估計新冠肺炎疫苗 明年第二季運抵本港

本港疫情雖然降温，卻仍錄得零星確診個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，新冠肺炎疫苗於明年第二季運抵本港，屆時可優先供長者和醫護人士接種。

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許樹昌認為，本港要有六至七成人口接種或自然感染，才可達成群體免疫。現時全球有9款疫苗進入第三期試驗階段，年底料出現臨床數據。本港屆時所採購的疫苗可供三成半人口接種，要待明年底至後年初才有六至七成人口接種。

他又指，雖然疫情降温，食肆每檯人數仍宜逐步調節，不能一下子恢復無上限，否則很大機會使疫情再次爆發。

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