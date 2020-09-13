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【第三波疫情】許樹昌估計新冠肺炎疫苗 明年第二季運抵本港

理財智慧 15:01 2020/09/13

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本港疫情雖然降温，卻仍錄得零星確診個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，新冠肺炎疫苗於明年第二季運抵本港，屆時可優先供長者和醫護人士接種。

【第三波疫情】袁國勇預計疫情持續半至一年 第四波疫情或於秋冬爆發  詳情請看[下一頁]

【日本疫情】日本放寬大型活動人數限制 望逐步重啟經濟  詳情請看[下一頁]

許樹昌認為，本港要有六至七成人口接種或自然感染，才可達成群體免疫。現時全球有9款疫苗進入第三期試驗階段，年底料出現臨床數據。本港屆時所採購的疫苗可供三成半人口接種，要待明年底至後年初才有六至七成人口接種。

他又指，雖然疫情降温，食肆每檯人數仍宜逐步調節，不能一下子恢復無上限，否則很大機會使疫情再次爆發。

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撰文 : 李尚毅

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