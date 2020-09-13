蘋果Tim Cook將屆退休之齡　接班人惹人遐想　外媒推測是他....

蘋果是全球關注的公司之一，所以公司的靈魂人物亦一直受到注目，因為公司的發展和風格都很容易會隨着「話事人」而轉變，誰是下一任CEO的問題變得重要起來。

▲ Tim Cook

近日，外界開始關心蘋果CEO庫克（Tim Cook）和高級副總裁都將屆退休年齡的問題，已在揣測到底接任者是誰。

【疫下娛樂】美醫學權威福奇指最快明年中才能回疫情前生活，想知詳情請按：【下一頁】

有外國媒體報，經分析多個可能性誰最有可能接任CEO及重要職位的人選，現任首席運營官Jeff Williams在蘋果內部被視為CEO繼承人，其務實的行事風格跟Tim Cook相似。此外，新任命的iPhone營銷副主管Kaiann Drance，主管蘋果的原創節目工作的Peter Stern等人均有可能接任蘋果的高級職位。

▲ 現任首席運營官Jeff Williams

事實上，儘管Tim Cook還未公開表達過退休意願，但他和蘋果高管正在大力培養新一代接班人。

【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？，想知詳情請按：【下一頁】

Jeff Williams於1998年加入蘋果，負責監督蘋果的龐大的供應鏈和營運工作，他在公司的角色不斷擴大，其中包括監督Apple Watch的開發等。

蘋果首席運營官這一職位，自前2011年時任COO的Tim Cook接任該公司CEO以來，此職位就長期處於空缺狀態，Jeff Williams2015年被任命為首席運營官。庫克2007年被賈伯斯任命為COO。

馬雲談比爾蓋茨被妖魔化：每天罵我們的人多得很，想知詳情請按：【下一頁】

蘋果(NASDAQ:AAPL)股價在周五收市下跌1.31%至112美元，總市值約1.92萬億美元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正