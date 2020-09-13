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【疫下娛樂】美醫學權威福奇指最快明年中才能回疫情前生活

股樓投資 15:02 2020/09/13

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什麼時候才有信心去戲院睇戲？大家有沒有爭扎過？既想回復昔日的娛樂活動，但又擔心一個不小心會「惹病」而不自知。

【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？，想知詳情請按：【下一頁

今年新冠肺炎疫情爆發以來，的確影響住全球人類的生活模式，尤其外國的情況更令人堪憂，確診個案一直在上升。近日，美國傳染病學權威、國家過敏與傳染病研究院院長福奇（Anthony Fauci）直言，「要等到新冠肺炎疫苗問世近1年，加上美國人的習慣防疫生活之後，才有可能安心再次坐進電影院，最快可能要到2021年中。」

比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕，想知詳情請按：【下一頁

Jennifer Garner IG圖

事緣是，美國女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）近日在Instagram貼出一段與佛奇的訪問內容，當中她問福奇美國人什麼時候才能再次走進電影院，而得出以上的答案。

馬雲談比爾蓋茨被妖魔化：每天罵我們的人多得很，想知詳情請按：【下一頁

福奇還補充，疫苗必須效率達85至90%的效力，而且在每個人都接種了的前提之下，整個社會才會有一定程渡的免疫力，這樣民眾才能不用戴口罩進戲院，並且沒有受到病毒感染的風險。

美國的情況如此，那香港近日已逐步放寬限聚令和局部開放娛樂場所，大家又有信心去睇戲嗎？

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記者：張以正

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