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【BNO移民買樓】靠父幹先買得起　研究：英樓市泡沫爆破先兆

股樓投資 12:58 2020/09/13

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愈來愈多港人到英國置業，加上當局放寬印花稅，終致置業需求急升，帶動當地樓價再創新高。值得留意的是，英國與香港一樣，年輕人愈來愈難上車，除非能靠父幹，否則未必買得起。

【投資海外】置業需求強勁　英國樓價再創新高【下一頁

據保險公司法通（Legal & General）和顧問公司（Center for Economics and Business Research）的研究顯示，今年以來，每四名物業買家，就有一個靠「父幹」，而去年比例只有不足兩成。

研究又指，有65%受訪者認為，若不靠「父幹」，難在當前環境置業，更有14%受訪者指，若無父幹，可能永遠無法上車。法通分析說，靠「父幹」上車或是樓市泡沫爆破的先兆，而這種援助是不公平及不可持續，更可能令上一代退休後，遇上財政危機。

【BNO移民買樓】巴克萊突然收緊按揭　買樓隨時要撻訂【下一頁

事實上，為免樓市泡沫爆破，當地銀行都收緊按揭，舉例說，滙豐原提供九成按揭，早前卻以人手短缺為由，減少處理新造按揭申請。此外，英國巴克萊銀行（Barclays）也突然收緊按揭，由原本最多可借全年入息的 5.5 倍，下調至 4.49 倍。

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撰文 : 黃卓賢

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