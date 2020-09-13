【買樓理財】樓書一定要睇　幾張圖影響升值潛力

各國央行放水，加上環球利率低企，無疑利好資產價格，不少人可能選擇買樓投資。值得留意是，新盤開售前，發展商會先公布售樓說明書，讓準買家了解，若有意買樓投資，最好留意以下幾張圖，皆因隨時影響物業升值潛力。

【收租理財】豪宅租金回報率史上最低 細單位更值投資？【下一頁】

發展項目的所在位置圖、鳥瞰照片圖

發展項目的所在位置圖，標示了樓盤位置，以及樓盤250米內每條街道的名稱、建築物、設施及構築物。一般來說，這些建築物、設施及構築物，會影響附近交通、嘈音、空氣質素、氣味、環境、衛生、消防、人流及居民日常起居生活等。舉例說，若單位面向垃圾站，樓價自然受影響。至於鳥瞰照片圖，則從高處俯瞰樓盤的位置及附近環境。

分區計劃大綱圖、發展項目布局圖

分區計劃大綱圖，主要反映樓盤周邊範圍的土地用途，以及所屬區域。舉例說，屋苑附近將起多幢住宅，如公屋，單位觀景自然受影響，更可能影響樓價。

至於發展項目布局圖，主要反映樓盤界線內的建築物、露天地方、設施及未來發展土地的位置和分布，當中未來發展土地亦會標明計劃用途，若未落成，則會列出預計落成日期。

發展項目的住宅物業的樓面平面圖

在這幅平面圖內，可得知升降機數目、每層單位伙數、每個單位大小、每個單位門、窗、結構牆的位置、每個單位間隔（如廚房是否開放式、洗手間是否無窗，即俗稱的黑廁）、單位是否有窗台、露台、工作平台等資料。

值得留意的是，平面圖所顯示的層與層之間的高度距離，並不等於樓底高度，而是反映該層的石屎地面，與上一層石屎地面的高度距離。

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