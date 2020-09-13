▲ 【新冠疫苗】牛津恢復疫苗測試 「預咗有人身體不適」

英國牛津大學及藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新冠病毒疫苗，早前據報有受試者出現嚴重副作用，測試旋即被叫停，惟牛津大學最新宣布恢復英國的臨床測試。牛津稱由於測試規模巨大，有人身體不適是意料之內。

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【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用【下一頁】

牛津大學（University of Oxford）發聲明，宣布CHAdOx1 nCoV-19新冠疫苗的測試將會恢復。校方指，全球有數以萬計人受試，人數之多，部分人出現身體不適是意料之內（it is expected that some participants will become unwell），需仔細研究每個個案。

牛津強調，獨立調整委員會及英國藥物及醫療用品監管局（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）亦確認，可恢復在英國進行的疫苗測試。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）對此表示歡迎，形容是好消息。

牛津大學沒有公布測試叫停具體原因，惟美媒報道指，有受試者出現橫貫性脊髓炎（transverse myelitis），疑是疫苗副作用。牛津以保護病人私隱為由，拒透露詳細病情。

事實上，疫苗測試被叫停並不罕見，世界衛生組織（WHO）表示，大部分在接種疫苗後出現的嚴重病症，都與疫苗無關，而是巧合地在測試期間發生。

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英國首席科學顧問瓦蘭斯（Sir Patrick Vallance）解釋，當疫苗進入大型測試階段，測試的人眾多，便有機會發生受試者出現健康問題的時間，與疫苗測試期重疊的情況。

責任編輯：林建忠