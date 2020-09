▲ 【新冠疫苗】牛津恢復疫苗測試 「預咗有人身體不適」

英國牛津大學及藥廠阿斯利康(AstraZeneca)合作研發的新冠病毒疫苗,早前據報有受試者出現嚴重副作用,測試旋即被叫停,惟牛津大學最新宣布恢復英國的臨床測試。牛津稱由於測試規模巨大,有人身體不適是意料之內。

牛津大學(University of Oxford)發聲明,宣布CHAdOx1 nCoV-19新冠疫苗的測試將會恢復。校方指,全球有數以萬計人受試,人數之多,部分人出現身體不適是意料之內(it is expected that some participants will become unwell),需仔細研究每個個案。

牛津強調,獨立調整委員會及英國藥物及醫療用品監管局(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)亦確認,可恢復在英國進行的疫苗測試。衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)對此表示歡迎,形容是好消息。

牛津大學沒有公布測試叫停具體原因,惟美媒報道指,有受試者出現橫貫性脊髓炎(transverse myelitis),疑是疫苗副作用。牛津以保護病人私隱為由,拒透露詳細病情。

事實上,疫苗測試被叫停並不罕見,世界衛生組織(WHO)表示,大部分在接種疫苗後出現的嚴重病症,都與疫苗無關,而是巧合地在測試期間發生。

英國首席科學顧問瓦蘭斯(Sir Patrick Vallance)解釋,當疫苗進入大型測試階段,測試的人眾多,便有機會發生受試者出現健康問題的時間,與疫苗測試期重疊的情況。

