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客人於酒店慶生後住房變七國咁亂　網民大叫無品

環球政經 07:13 2020/09/14

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新冠肺炎持續，大眾都避免出國，港人愛去旅行又可以怎麼解決想出國的欲望？有不少人都會選擇到酒店Staycation（ 宅度假），當自己出了一次國。

近日，網上就流傳一段影片，關於客人入住酒店後的住房環境情況，可以「七國咁亂」來形容，有網民也就估計該地點是半島酒店。片中所見，無論是在地上還是在傢俱上，都佈滿膠袋、裝有垃圾的外賣紙袋以至一些食物碎屑，一些凝似是忌廉狀的白色東西黏在電視螢幕上，桌上仍有一些盛有食物廚餘的紙碟及棄用膠杯，牆上則掛有「Happy Birthday」的字母氣球，疑似是客人在住所內慶生，住房內的傢俱上也有林林種種的碎屑。

    點擊圖片放大
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此影片分別在Facebook不同群組出現，已引起熱議，更有網民直斥該名住戶無品，留下不少工序讓員工變拾。「真係離曬譜！如果可以開名就好，可以永久black list！！」、「執房個個都無諗過自己會有今日。」

【中秋節】「食德好」9月14日起收集未開封月餅 轉贈低收入家庭（附43個回收點資料）：【下一頁

【素食可食肉？】Impossible Foods力拓中國巿場  漢堡包到點心  人造肉變出什麼菜色？：【下一頁

有不少網民就指，酒店應該要收取清潔費，不過有網民就表示，是否應收取費用已屬次要，重要的是這反映住戶的公德心問題。「其實唔係收唔收清潔費的問題，係公德心同品格嘅問題。同埋將心比己啦，你都唔想你住個嗰房上一手係攪到咁。」

有網民就認為，這是由於新冠肺炎疫情下，各家酒店都均推出優惠，而造成的負面影響。「真係好離譜，依家個個都staycation。但品格重衰過去旅行。」、「而加酒店大推平價staycation 幾廿個人夾錢租間房玩。 仲要成班屈蛇過夜，開完party整到啲房污糟邋遢。」

 

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責任編輯：黎淑雯

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