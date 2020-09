【宏觀中國】8月新增社融按月倍升　為甚麼放水沒有導致通脹？

為應對疫情,全球央行大量放水,繼續推行量寬。中國相對剋制,仍不斷通過地方債、專項債,以及人民銀行的公開市場操作,向市場投入資金。最新公布8月新增社會融資按月倍增,可見市場的流動性仍保持寬鬆,為何一直未引發通脹?

根據恒大研究院報告,可納歸3個原因。第一,通脹就是過多的貨幣追逐過少的商品,當前經濟供求基本面不支持通脹。特別是,因疫情關係,居民收入增速放緩,就業低迷,消費需求疲弱,令CPI沒有顯著上升。

第二,貨幣流通速度下降對沖了貨幣供應增加,主要因經濟差,消費者和投資者信心不足,社會交易活動減少,降低了貨幣流轉的速度和物價上升的壓力。

第三,實體經濟不再是貨幣交易的主體,資產市場和債務市場吸納了剩餘的流動性,導致貨幣寬鬆沒有引發通脹。隨着股市、債市、樓市等資產愈來愈龐大,所能吸納流動性的能力也會愈高。同時,政府和企業債務規模持續上升,既大量派生信用貨幣,又使得派生出的貨幣被固化在債務償還當中。

記者:林衛