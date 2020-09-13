【宏觀中國】8月新增社融按月倍升　為甚麼放水沒有導致通脹？

為應對疫情，全球央行大量放水，繼續推行量寬。中國相對剋制，仍不斷通過地方債、專項債，以及人民銀行的公開市場操作，向市場投入資金。最新公布8月新增社會融資按月倍增，可見市場的流動性仍保持寬鬆，為何一直未引發通脹？

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根據恒大研究院報告，可納歸3個原因。第一，通脹就是過多的貨幣追逐過少的商品，當前經濟供求基本面不支持通脹。特別是，因疫情關係，居民收入增速放緩，就業低迷，消費需求疲弱，令CPI沒有顯著上升。

第二，貨幣流通速度下降對沖了貨幣供應增加，主要因經濟差，消費者和投資者信心不足，社會交易活動減少，降低了貨幣流轉的速度和物價上升的壓力。

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第三，實體經濟不再是貨幣交易的主體，資產市場和債務市場吸納了剩餘的流動性，導致貨幣寬鬆沒有引發通脹。隨着股市、債市、樓市等資產愈來愈龐大，所能吸納流動性的能力也會愈高。同時，政府和企業債務規模持續上升，既大量派生信用貨幣，又使得派生出的貨幣被固化在債務償還當中。

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記者：林衛