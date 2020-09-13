【板塊透視】De Beers銷售急升2倍　鑽石市場見底復甦

英美資源公司（Anglo American）周五表示，旗下鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）今年第7個銷售周期的銷售額較此前一個周期增長了近兩倍，得益於強勁的婚禮鑽石珠寶需求。

戴比爾斯每年公布10次銷售數據，最近一個銷售周期的原鑽銷售額達到3.2億美元，較此前一個周期的1.16億美元增長近兩倍，較上年同期的2.87億美元也有所增長。

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BMO分析員Edward Sterck指出，從銷售數據增長來看，鑽石市場或已見底，並正在緩慢復甦。他最近一份投資報告表示：「雖然銷售改善對其他規模較小、財務較弱的鑽石生產商都是好消息，但投資者仍要保持審慎。」

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而De Beers行政總裁Bruce Cleaver則對市場溫和樂觀，指現正處於復甦的早期階段。

「全球各地逐步放寬因新冠疫情而作出的封鎖，預期鑽石市場表現會進一步改善，生產商將會集中應對消費者對打磨鑽石的需求。整個行業的氣氛已愈來愈正面，因鑽石主要銷售市場如中國及美國，很快會進入年底假期季度。」

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記者：李兆明