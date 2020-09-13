【新股IPO】螞蟻集團緊急澄清　李開復曠視科技合作言論

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）在微博發布澄清指，螞蟻集團關注到李開復在公開場合提及螞蟻金服和曠視科技的合作，需要澄清的是：（1）螞蟻集團在與曠視科技合作事宜上，從未與李開復有過接觸；（2）螞蟻集團從未提供任何人臉數據給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權其圖像識別算法能力，給螞蟻單獨部署和使用，不涉及任何數據的共享和傳輸。目前雙方已無相關業務合作。

（3）螞蟻集團再次重申，數據安全和隱私保護是螞蟻的生命線，遵守法律法規、遵循用戶明確授權原則和最小化原則，是螞蟻採集、留存和使用數據的三條紅線，在任何時候都不會違背。

李開復亦於微博表示，關於今早演講內容提及曠視科技早期和美圖 （01357） 、螞蟻金服的合作，網上引發討論，他做些說明：

（1）初期他曾經建議並幫助曠視團隊，尋找更多應用合作夥伴，以增強技術水平，提升模型識別率。

（2）合作中，曠視提供AI技術給到合作方，他理解數據一直存在客戶服務器中，不涉及任何數據的共享與傳輸。

（3）他的口誤，給三家公司帶來困擾，深感歉意。

為何涉及曠視科技，各企業即大為緊張，請看下一頁

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記者：譚志偉