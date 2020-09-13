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【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？

股樓投資 08:11 2020/09/13

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國際油價在4月經歷過紐約期油負油價事件後，其後持續回穩。但到9月份卻再次因需求問題走弱，布蘭特期油周五（11日）甚至失守每桶40美元水平，紐約期油現時也跌至每桶37美元附近。本港上市的三大石油股近期走勢亦麻麻，中石化（00386）本月至今跌逾5%，中石油（00857）跌超過7%，中海油（00883）表現最差，月內跌幅超過8%。

雖然新冠肺炎疫情在中港兩地已大致受控，但其他國家情況仍然反覆，航運等交通仍未完全恢復，致使多家石油貿易商已開始為原油及燃料供應，或出現過剩問題作出相應部署，如搶租巨型油輪以儲存多餘原油。去庫存速度放慢，自然令油價易跌難升。

【港股小知識】新能源汽車下鄉　細數近年內地汽車業政策，詳情請按見下頁

就算沙特阿拉伯及俄羅斯等主要產油國已大幅減產，煉油廠亦因需求下降而放慢營運，但石油庫存升勢卻未見放慢，預期油價短期或繼續在低位徘徊。

對三大石油股而言，不幸中之大幸，是內地有地板價機制，當國際油價處於每桶40美元以下，或每桶120美元以上，成品油價格調整機制將不適用，以保住石油公司生計。故現時歐美期油價格跌穿每桶40美元，對三桶油不會再有太大影響。但地板價的下限機制，只是令公司可以繼續營運，要走出低谷，還需外圍油價見底回升，惟這個憧憬短期或不會出現，股價走勢也難有改善。

至於追油價相關的ETF的投資者，在買入前，應先留意ETF與那種石油相關資產掛勾，若與期貨掛勾，則要知道與何時的合約掛勾，轉倉的情況如何，否則又有機會出現4月份時的ETF大插事件。

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記者：葉志偉

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