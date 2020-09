【港股分析】油價又跌過　石油股唔駛諗？

國際油價在4月經歷過紐約期油負油價事件後,其後持續回穩。但到9月份卻再次因需求問題走弱,布蘭特期油周五(11日)甚至失守每桶40美元水平,紐約期油現時也跌至每桶37美元附近。本港上市的三大石油股近期走勢亦麻麻,中石化(00386)本月至今跌逾5%,中石油(00857)跌超過7%,中海油(00883)表現最差,月內跌幅超過8%。

雖然新冠肺炎疫情在中港兩地已大致受控,但其他國家情況仍然反覆,航運等交通仍未完全恢復,致使多家石油貿易商已開始為原油及燃料供應,或出現過剩問題作出相應部署,如搶租巨型油輪以儲存多餘原油。去庫存速度放慢,自然令油價易跌難升。

就算沙特阿拉伯及俄羅斯等主要產油國已大幅減產,煉油廠亦因需求下降而放慢營運,但石油庫存升勢卻未見放慢,預期油價短期或繼續在低位徘徊。

對三大石油股而言,不幸中之大幸,是內地有地板價機制,當國際油價處於每桶40美元以下,或每桶120美元以上,成品油價格調整機制將不適用,以保住石油公司生計。故現時歐美期油價格跌穿每桶40美元,對三桶油不會再有太大影響。但地板價的下限機制,只是令公司可以繼續營運,要走出低谷,還需外圍油價見底回升,惟這個憧憬短期或不會出現,股價走勢也難有改善。

至於追油價相關的ETF的投資者,在買入前,應先留意ETF與那種石油相關資產掛勾,若與期貨掛勾,則要知道與何時的合約掛勾,轉倉的情況如何,否則又有機會出現4月份時的ETF大插事件。

